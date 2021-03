Il commento di Alessandro Cattani (in foto), Amministratore Delegato di Esprinet, all’approvazione del Bilancio consolidato

Concludiamo un 2020 che possiamo definire come il miglior anno della nostra storia. Ciò ha per noi una valenza ancora più significativa se letto unitamente al contesto globale delineatosi.

Siamo riusciti a essere al fianco delle imprese, dei clienti e dei consumatori finali, grazie al costante impegno di tutto il nostro team, garantendo loro il pieno accesso alle tecnologie flessibili e performanti che la situazione ha richiesto, evitando interruzioni nella catena del valore, garantendo livelli di resilienza e qualità del servizio offerto e progettando la configurazione ottimale necessaria per affrontare al meglio gli effetti di lungo periodo di questo nuovo modo di operare.

Tale approccio ha costituito un forte vantaggio competitivo, pienamente riflesso nel continuo consolidamento della nostra quota di mercato in tutti i mercati di riferimento.

Il 2020 di Esprinet in numeri

Il 2020 si è chiuso con ricavi in aumento del +14%, arrivati a un livello record di quasi 4,5 miliardi di euro, e un EBITDA Adjusted in crescita del +24% YoY. Proseguiamo nell’implementazione della ROCE Driven Strategy, dopo aver significativamente migliorato tutti gli indicatori relativi al ciclo del circolante, con un ROCE che si attesta al 25,1%, rispetto al 9,8% del 2019.

Le tre acquisizioni strategiche nelle Advanced Solutions portano inoltre il nostro segmento di business “a valore” a registrare ricavi pro-forma superiori a 780 milioni di euro.

I risultati ottenuti ci permettono anche di annunciare non solo la proposta all’Assemblea prevista per il 7 aprile 2021 di riprendere la distribuzione di un dividendo, precauzionalmente sospesa nel 2020, ma anche di proporre un innalzamento del pay-out al 50% dal 25-30% del passato, e la sua applicazione anche agli utili del 2019 in modo da recuperare la mancata distribuzione dell’anno scorso.

La risposta del mercato B3B e B2C

La forte domanda di digitalizzazione proveniente dalle imprese si è associata al massiccio utilizzo di prodotti e servizi informatici da parte dei consumatori. Come evidenziato dagli ingenti investimenti in tecnologie, consulenza e formazione che si stanno riversando su tutti i settori industriali, Cloud, Cybersecurity, Paperless, Big Data, 5G, connettività ed IoT non rappresentano più il futuro, ma elementi del presente dai quali non si può più prescindere.

Siamo pronti per rispondere al meglio alla forte crescita della domanda di tecnologia prevista per i prossimi anni, consapevoli di come il ruolo dei distributori appaia sempre più centrale nel processo della loro corretta implementazione.

Le chiavi del successo di Esprinet

Il nostro business model flessibile, il nostro know-how e la nostra continua selezione delle migliori soluzioni presenti sul mercato, ci consentiranno di affiancare tutti i nostri clienti nella configurazione, fornitura e fruizione delle più evolute tecnologie informatiche che, oggi più che mai, sono alla base del successo del business e della qualità della vita di tutti noi.