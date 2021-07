Rosenberger OSI: cablaggio su misura per la città di Wuppertal

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, sta realizzando un progetto per Wuppertal in coordinamento con l’Ufficio per la tecnologia dell’informazione e digitalizzazione della città. Nel progetto sono previste due nuove sale server dotate di un sistema di cablaggio moderno che include trunk LC e alloggiamenti rack SMAP-G2 da 19 pollici. Rosenberger OSI ha vinto la gara pubblica e si appresta a completare il progetto nel mese corrente, sotto la guida dell’Ufficio sopramenzionato.

La strategia di digitalizzazione della città di Wuppertal: “digiTal 2023”

Come parte della più ampia strategia “digiTal 2023“, la città di Wuppertal, nel suo ruolo di comune digitale modello nella regione Bergisches Land, sta investendo notevoli risorse finanziarie e umane nella modernizzazione dell’amministrazione cittadina. Grazie all’Ufficio Tecnologia dell’Informazione e Digitalizzazione la città e i suoi abitanti fruiscono di un’ottima infrastruttura tecnica da molto tempo. I cittadini sono quindi già in grado di accedere a una vasta gamma di servizi dell’amministrazione con mezzi digitali. Anche i dipendenti dell’amministrazione comunale esercitano il loro lavoro utilizzando la tecnologia digitale. Di conseguenza, le nuove sale server non solo devono elaborare un volume di dati aumentato in modo significativo, ma devono anche offrire un alto livello di sicurezza nel caso di eventuali guasti.

Un sistema di cablaggio a prova di contaminazione

Il bando di gara che l’Ufficio per l’informatica e la digitalizzazione ha svolto per la città di Wuppertal, richiedeva un fornitore che potesse fornire tutti i componenti (progettazione, prodotti e installazione) da un’unica fonte. Inoltre, il sistema doveva garantire che gli accoppiamenti delle terminazioni delle fibre ottiche liberi o non occupati fossero protetti dallo sporco e dalla polvere in maniera permanente. Alla fine l’Ufficio IT e digitalizzazione ha optato per il sistema di cablaggio di qualità PreCONNECT PURE di Rosenberger OSI, che ora viene installato nelle nuove sale server. L’implementazione viene eseguita dal personale specializzato di Rosenberger OSI in coordinamento con l’Ufficio per l’informatica e la digitalizzazione della città di Wuppertal. Il progetto sarà completato nel quarto trimestre del 2021.

Il sistema PreCONNECT PURE:

Il sistema di cablaggio PreCONNECT PURE di Rosenberger OSI è dotato di interfacce di accoppiamento a tenuta e protezione dalle impurità. Grazie al loro design, i contatti ottici integrati prevengono contaminazioni o danni durante l’installazione. Grazie al design dell’interfaccia e al meccanismo di blocco, ogni link può essere facilmente inserito nell’ housing dei pannelli frontali SMAP-G2. Sul lato patch, le interfacce di accoppiamento LC-Duplex sono sigillate singolarmente con cappucci di protezione per mantenere incontaminati dallo sporco i link anche quando rimangono inutilizzati per lunghi periodi di tempo. La sigillatura originale di fabbrica impedisce inoltre aperture indesiderate ed errori di funzionamento. Inoltre il sistema permette di pianificare in modo affidabile i link di trasmissione e di realizzare più collegamenti di interconnessione per canale, fino al doppio, grazie alla bassa attenuazione rispetto alle specifiche IEC del cablaggio.