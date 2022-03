Avnet Abacus è ‘Distributor of the Year’ per il 2021 per TE Connectivity

Avnet Abacus, una delle società attive in Europa nella distribuzione di prodotti di interconnessione, passivi, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo energetico e sistemi wireless e di sensoristica, e divisione regionale di Avnet, è stata nominata ‘Distributor of the Year 2021’ per la regione EMEA dallo strategico partner di produzione TE Connectivity (TE), leader mondiale nel settore dei connettori e dei sensori.

Questo premio è un riconoscimento per i risultati complessivi registrati da Avnet Abacus negli ultimi 12 mesi (FY22), con particolare riferimento a criteri chiave quali la crescita delle vendite e lo sviluppo di nuove iniziative e progetti. Vuole inoltre dare rilevanza all’erogazione di corsi di formazione su prodotti e tecnologie di punta offerti da TE.

“Aggiudicarsi questo premio assegnato dalla società di connettività numero uno al mondo è un significativo riconoscimento non solo delle nostre capacità e del nostro know-how ma anche del contributo offerto dall’intero team di Avnet Abacus, dall’ingegneria alle vendite”, ha dichiarato Hagen Götze, Senior Marketing Director EMEA .“Non solo abbiamo ampliato l’attività di TE nell’area EMEA ma, altro elemento importante, abbiamo anche fatto leva sulla nostra strategia per sviluppare nuove opportunità in applicazioni entusiasmanti e in rapida crescita, in un vasto spettro di settori emergenti”.

Kevin Beals, Sales Director, EMEA Channel Business Unit di TE ha commentato: “Avnet Abacus ha registrato un anno estremamente intenso con TE Connectivity nel 2021, segnando una crescita delle vendite ben superiore alla media di mercato. Avnet Abacus dimostra continuamente il proprio focus sulla progettazione e sull’innovazione in tutto il vasto portfolio dei prodotti TE Connectivity, portando con la propria strategia i nostri prodotti verso un numero sempre maggiore di clienti, in diversi ambiti di tecnologie e mercati, attuali e in evoluzione. Questo rende Avnet Abacus un partner chiave per TE Connectivity. Siamo orgogliosi di consegnare questo premio per il duro lavoro e la dedizione dimostrati.”

Avnet Abacus è un distributore autorizzato delle avanzate soluzioni di interconnessione e sensoristica a marchio TE Connectivity in Europa e nella regione EMEA.