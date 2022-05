A Didacta 2022 anche Omada SDN di TP-Link

Anche quest’anno TP-Link ha scelto di partecipare a Didacta 2022 – la più importante manifestazione in Italia dedicata al mondo della scuola.

La pandemia ha messo in luce le tante criticità legate alle infrastrutture scolastiche, che nella maggior parte dei casi si sono rivelate inadeguate per far fronte al nuovo scenario di didattica a distanza o ibrida. Grazie al PNRR, però, il processo di digitalizzazione degli istituti scolastici sta registrando una forte accelerazione e per le scuole è un momento fondamentale per capire quali siano le soluzioni più adatte per rendere efficace le proprie architetture IT.

Da qui la scelta di TP-Link, che da molti anni rivolge una grande attenzione al settore education, di partecipare a Didacta 2022 (in programma dal 20 al 22 maggio presso la Fortezza da Basso di Firenze) per far conoscere all’intera filiera scolastica la propria soluzione business Omada SDN.

Avere una connessione cablata e Wi-Fi sicura e stabile è di fondamentale importanza a tutti i livelli, sia dal punto di vista educativo che amministrativo. Infatti, una rete stabile e sicura consente agli insegnanti e agli studenti di accedere a diverse risorse educative e allo stesso tempo di implementare le competenze digitali, ma è anche uno strumento importante dal punto di vista gestionale dell’intero plesso scolastico perché velocizza le procedure d’ufficio e garantisce continuità operativa.

Le Reti Business TP-Link si inseriscono in questo contesto come alleato tecnologico ideale per rispondere in maniera efficace alle esigenze del settore, offrendo soluzioni flessibili caratterizzate da un’estrema scalabilità e semplicità di gestione a supporto delle attività formative della Scuola italiana – sia in presenza che da remoto. La piattaforma di gestione centralizzata in cloud della soluzione Omada SDN assicura un monitoraggio costante della rete e la possibilità di abilitare schemi di manutenzione proattivi da remoto, ideali anche in contesti complessi come Campus e Istituti Comprensivi articolati in più location sul territorio.

TP-Link sarà a Didacta 2022 al Padiglione Spadolini, Stand T14.