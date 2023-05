A ITMA 2023 la stampa creativa di Epson

Epson partecipa alla 19ª Edizione di ITMA, la principale esposizione mondiale di macchine tessili che quest’anno dà appuntamento a Milano dall’8 al 14 giugno. Presso il proprio stand (Pad. 7 – Stand B206), l’azienda giapponese, pioniera nella tecnologia di stampa digitale su tessuto, presenterà le novità e le soluzioni più all’avanguardia per il mercato del tessile. ITMA 2023 sarà per Epson l’occasione per mostrare al pubblico come sia attuabile già oggi la transizione a processi di produzione tessile sempre più sostenibili anche attraverso soluzioni ad altissima flessibilità. L’azienda è ormai da tempo in prima linea nell’affrontare e risolvere le istanze di riduzione di impatto ambientale con le proprie soluzioni di stampa, minimizzando il consumo di acqua, di energia e di emissione di CO2 equivalente.

Epson è costantemente focalizzata nel rinnovare e ampliare la propria gamma di soluzioni per la stampa tessile e offrire ai propri clienti l’opportunità di soddisfare le necessità di un mercato sempre più esigente e competitivo che chiede di sperimentare nuovi approcci, dalla riduzione dei processi all’utilizzo di nuove fibre. Un’offerta altamente versatile e flessibile quella di Epson tale da permettere di realizzare ogni giorno stampe semplici e complesse in lotti sia piccoli sia grandi su vari tipi di tessuti.

Attraverso soluzioni in grado di coniugare prestazioni elevate e facilità d’impiego, l’azienda presenterà a ITMA 2023 tutte le novità più all’avanguardia per garantire un livello di valore e prestazioni senza eguali al più ampio spettro possibile di clienti.

“Dal mercato DTF che abbiamo contribuito a creare con la nostra gamma di stampanti Monna Lisa sino alle soluzioni a sublimazione, Epson da sempre è considerato il partner tecnologico ideale nel settore della stampa tessile di alta qualità per qualunque segmento di mercato”, commenta Paolo Crespi, commercial director di Epson Como Printing Technologies. “Il nostro impegno è quello di garantire ai nostri clienti soluzioni altamente flessibili, capaci di rispondere a qualunque esigenza ma sentiamo in maniera altrettanto forte la responsabilità di sensibilizzare e coinvolgere anche la filiera del settore tessile verso pratiche di sostenibilità del processo produttivo. Lo facciamo proponendo costantemente sul mercato soluzioni che vanno in questa direzione”.

Presso lo stand di Epson a ITMA 2023 sarà possibile toccare con mano lo stato dell’arte della tecnologia dell’azienda giapponese all’insegna dello sviluppo di soluzioni sempre più flessibili e sostenibili in grado di soddisfare i nuovi trend di mercato.