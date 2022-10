Acer for Education a Didacta Sicilia

Acer, specialista nel settore Education, sarà presente a Fiera Didacta Sicilia, primo spin off dell’edizione nazionale della manifestazione che avrà luogo presso Sicilia Fiera a Misterbianco (CT) dal 20 al 22 ottobre. In questa occasione i visitatori potranno toccare con mano i device Acer dedicati al mondo Education e partecipare a workshop gratuiti in collaborazione con i partner del settore scolastico.

Acer è attiva nel mondo education da diversi anni e propone un’offerta completa per la creazione di classi digitali innovative realizzate con dispositivi caratterizzati dalla versatilità, dalla solidità, dalla lunga durata della batteria e soprattutto ecosostenibili in quanto prodotti con plastiche riciclate nel pieno rispetto della salvaguardia del nostro pianeta.

“La tecnologia deve essere di supporto all’attività didattica per studiare, comunicare e condividere. Noi vogliamo essere di supporto e tracciare la strada verso un mondo in cui i dispositivi tecnologici siano al servizio dell’educazione”, ha commentato Alessandro Barbesta, Commercial & Distribution Head di Acer Italia. “Essere presenti anche all’edizione siciliana di Didacta ci consente di entrare in contatto con docenti e studenti per comprendere le esigenze e le specificità delle diverse realtà del mondo scolastico così da poter rispondere al meglio e proporre le soluzioni tecnologiche più adatte per l’utilizzo scolastico.”

L’impegno dell’azienda verso il mondo scolastico si riscontra anche nei programmi di formazione e aggiornamento tecnologico quali Acer Academy e Acer Teachers Community, in cui viene offerto ai docenti sia l’accesso a contenuti all’avanguardia per migliorare la gestione e la produttività delle classi che la possibilità di potersi confrontare con esperienze di altre scuole.

Tra i dispositivi presenti allo stand, studenti e insegnanti potranno trovare il prodotto più vicino alle loro esigenze, dai TravelMate B3 e Spin B3 con Windows 11 SE, la scelta migliore per le scuole primarie grazie al design robusto e resistente alle sollecitazioni tipiche di una giornata a scuola; ai TravelMate della serie P2 E P4 perfetti per docenti e insegnanti. Non per ultimo, sarà presente il primo pc green, Acer TravelMate Vero, realizzato con materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale e aiutare il pianeta.

In ambiente Chrome OS, sempre nello stand di Acer saranno presenti alcuni dei prodotti della lineup Chromebook con licenza Chrome Education upgrade, con caratteristiche che li rendono maggiormente durevoli e attenti all’ambiente, dalla certificazione MIL-STD 810H ai tasti ancorati meccanicamente.

In particolare, Acer Chromebook Spin 311 è un dispositivo convertibile per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che ne fanno uso a casa, in aula e in laboratorio; è dotato di display con trattamento antimicrobico realizzato in Corning Gorilla Glass e di batterie della durata di 15 ore. Con un ampio display FHD da 14 pollici e una batteria a lunga durata, Acer Chromebook 314 è ideale per migliorare la produttività di studenti e insegnanti anche in condizioni di luce intensa.