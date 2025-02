Acer va a Bergamo per parlare di Scuola Digitale

Nell’era della scuola digitale è importante affrontare il cambiamento e parlare di temi quali sicurezza informatica, nuovi metodi di insegnamento e apprendimento e fenomeni come il cyberbullismo.

Acer for Education sarà presente alla nona edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, il principale evento annuale dedicato alla riflessione e al dibattito sull’istruzione e sull’apprendimento nell’era digitale. Promosso dal Centro Studi Impara Digitale, riunisce istituzioni, aziende, docenti, studenti ed esperti per discutere le sfide e le opportunità dell’innovazione tecnologica, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione del mondo del lavoro.

La manifestazione, in programma dal 20 al 22 febbraio al ChorusLife Arena di Bergamo, prevede numerosi interventi e approfondimenti sulla trasformazione digitale della didattica. Acer porterà il proprio contributo con l’intervento di Alessandro Barbesta, Head of Sales Commercial & Education, sul tema “Il PNRR Missione 4: un’opportunità per disegnare il futuro”, che si terrà il 21 febbraio alle ore 16:20.

Durante i tre giorni dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ai workshop Acer, un’occasione unica per esplorare come le tecnologie digitali possano rivoluzionare le metodologie didattiche. Questi incontri offriranno un’esperienza pratica e interattiva, con esperti pronti a condividere le migliori strategie per integrare strumenti digitali innovativi nell’insegnamento quotidiano.

I Workshop di Acer agli Stati Generali della Scuola Digitale 2025

Workshop “I vantaggi del Game-based learning, Le Maestre a Cubetti”

Simonetta Anelli e Monica Boccoli, le Maestre a Cubetti, mostreranno come integrare la tecnologia in classe per un apprendimento dinamico e innovativo. Attraverso il game-based learning e con il supporto del celebre gioco Minecraft, le insegnanti spiegheranno come attuare la didattica per competenze, migliorando l’esperienza di apprendimento con il gioco e guidando i ragazzi nella realizzazione fattiva di progetti concreti.

Workshop “Wellbeing gaming a scuola: uno strumento di apprendimento, empowerment e benessere”

Francesco Bocci, psicoterapeuta e fondatore di Video Game Therapy e Flavio Pizzamiglio, psicologo, mostreranno come il videogioco, oltre ad essere uno strumento di apprendimento, rappresenti anche una grande opportunità per innovare la didattica. Il gioco di gruppo offre un grande potenziale per stimolare le soft skills, come il problem solving, che sono fondamentali per il successo degli studenti.

Workshop “Il Bullismo e Cyberbullismo a scuola: lo sai che…”

Al secondo workshop di Acer in programma, Maurizio Siracusa, Ethical Hacker e componente del Direttivo dell’Associazione Bullismo No Grazie offrirà un’analisi delle implicazioni psicologiche e sociali del fenomeno del bullismo, fornendo indicazioni concrete e strategie efficaci per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo. Un focus particolare sarà dedicato all’educazione dei ragazzi ad un uso consapevole e sicuro della tecnologia e al coinvolgimento di genitori e docenti in una rete di prevenzione attiva.

Scaletta dei Workshop Acer

Maestre a Cubetti, i vantaggi del game–based learning: 20 febbraio alle 10:40-11:40 e 16:20-17.00 e 22 febbraio 11:15-12:00

alle 10:40-11:40 e 16:20-17.00 e 22 febbraio 11:15-12:00 Il wellbeing gaming a scuola: uno strumento di apprendimento, empowerment e benessere: 20 febbraio alle 10:40-11:40.

alle 10:40-11:40. Bullismo e cyberbullismo a scuola: 21 febbraio alle 15:40 – 16:20.

Per partecipare ai workshop Acer, è necessario registrarsi.

Allo stand Acer sarà possibile toccare con mano l’ampia gamma di prodotti tecnologici pensati appositamente per il mondo scolastico. Grazie a prestazioni elevate e funzionalità innovative, questi dispositivi trasformano l’apprendimento in un’esperienza interattiva e coinvolgente, preparando i giovani alle sfide del futuro.

Dichiarazioni

“Ancora una volta, Acer dimostra il suo costante impegno nel supportare il mondo dell’istruzione. La scuola sta cambiando rapidamente, trainata da nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale, e noi vogliamo essere parte attiva di questa trasformazione”, afferma Alessandro Barbesta, Head of Sales Commercial & Education. “La tecnologia non è solo uno strumento, ma un vero e proprio alleato per i docenti che desiderano innovare la didattica. Personalizzazione dell’apprendimento, collaborazione tra studenti e sviluppo di competenze digitali sono solo alcuni dei vantaggi offerti dai dispositivi tecnologici. Per questo, la formazione dei docenti è un elemento imprescindibile per una didattica digitale di successo”.