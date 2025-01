Acer Chromebook: nuovi laptop resistenti e sicuri, a prova di studenti K-12

Nuovi compagni di banco degli studenti di oggi, i laptop devono rispondere a caratteristiche ben precise, prime fra tutte sicurezza e resistenza. Specializzato in prodotti tecnologici per il settore Education, Acer amplia l’offerta di tablet e laptop Chromebook presentando tre nuovi dispositivi, tutti con nuove funzionalità per migliorare l’affidabilità, la versatilità e il costo totale di proprietà. Questi dispositivi offrono prestazioni elevate e funzionalità avanzate per un’esperienza di apprendimento coinvolgente e personalizzata.

Acer Chromebook: compagni di studio versatili e resistenti

Gli Acer Chromebook Spin 512, Acer Chromebook Spin 511 e Acer Chromebook 511 sono dotati del nuovo tasto Quick Insert per accedere facilmente alle utili funzionalità di ChromeOS, di nuove caratteristiche di resistenza per proteggere gli investimenti delle scuole e di diverse opzioni tecnologiche, che migliorano l’esperienza degli studenti. Il design è stato studiato per offrire una resistenza eccezionale, proteggendo il dispositivo anche in caso di urti e cadute accidentali. Sono dotati di staffe rinforzate lungo il pannello LCD e le porte I/O per resistere a un utilizzo intense e prolungato. La porta USB Type-C, progettata per essere modulare, consente riparazioni e sostituzioni rapide, minimizzando i tempi di inattività e riducendo significativamente il costo totale di proprietà (TCO). La chiara marcatura facilita l’identificazione da parte degli studenti per la ricarica.

La tastiera del nuovo Chromebook è progettata per durare: con soli due viti, può essere facilmente rimossa e sostituita, riducendo al minimo i tempi di inattività. I tasti, ancorati in modo meccanico, resistono agli urti quotidiani, mentre un sistema di drenaggio avanzato protegge il dispositivo da versamenti accidentali fino a 330 ml. I nuovi Chromebook sono dotati di piedini in gomma antiscivolo con bordi arrotondati, che offrono una presa sicura e confortevole.

Come tutti i Chromebook Acer progettati per ambienti K-12, questi modelli sono estremamente resistenti agli urti, avendo superato i rigorosi test MIL-STD 810H. La loro struttura interna a nido d’ape, unita al design angolare con paraurti, li protegge da cadute fino a 122 cm. Inoltre, la conformità alla norma ASTM Toy Safety, garantisce la massima sicurezza per gli studenti, anche i più piccoli.

Scelta perfetta per gli studenti K-12 e i loro docenti

Caratterizzato da un classico design a conchiglia, il nuovo laptop è un compagno di studi ideale per gli studenti. Incredibilmente compatto e leggero, si adatta facilmente a qualsiasi zaino, rendendolo perfetto per l’utilizzo in laboratorio e nei programmi 1:1. Il display retroilluminato a LED da 11,6 pollici con tecnologia IPS è disponibile nelle risoluzioni Full HD (1920×1080) o HD (1366×768), con opzioni touch e non touch per soddisfare le diverse esigenze e i budget degli istituti scolastici.

I due nuovi modelli convertibili sono dotati di cerniere a 360 gradi, che consentono loro di essere utilizzati in varie impostazioni, inclusa la modalità tablet per leggere e prendere appunti. Acer Chromebook Spin

511 ha un display IPS da 11,6 pollici in formato 16:9, disponibile con risoluzione FHD (1920×1080) o HD (1366×768). Acer Chromebook Spin 512 è dotato di un display IPS, formato 16:10, con risoluzione WUXGA (1920×1200) da 12,2 pollici che aumenta la produttività.Entrambi i Chromebook convertibili sono dotati di display touch Corning Gorilla Glass antimicrobico, e di uno stilo USI 2.0 opzionale ricaricabile per prendere appunti, disegnare, scrivere con facilità. Il display di Acer Chromebook Spin 512 è certificato TÜV Rheinland Eyesafe per contribuire a ridurre la dannosa luce blu.

Eco-certificati

I nuovi Chromebook Acer rappresentano un importante passo verso un futuro più sostenibile. Realizzati con plastica PCR per ridurre l’impatto ambientale, sono dotati di imballaggi eco-sostenibili in pasta di cellulosa e vantano un design ad alta efficienza energetica. Il touchpad OceanGlass, realizzato con plastica riciclata dagli oceani, è resistente all’umidità. Sono registrati EPEAT e certificati Energy Star e TCO.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Acer Chromebook

Acer Chromebook Spin 512 sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 349.

Acer Chromebook Spin 511 sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 329.

Acer Chromebook 511 sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 299.

Dichiarazioni

“I Chromebook Acer sono diventati parte integrante della giornata scolastica degli studenti K-12“, afferma Roberto Rosaschino, Senior Business Manager for Education at Acer EMEA. “La nostra nuova linea di Chromebook Acer è pensata per offrire ai ragazzi tutto ciò di cui hanno bisogno. Grazie a strumenti collaborativi, a un accesso facile e sicuro alle informazioni e a tecnologie all’avanguardia, gli studenti possono sviluppare le competenze digitali necessarie per affrontare le sfide del futuro, mentre gli insegnanti e gli amministratori hanno a disposizione tutti i tool necessari per il successo dei ragazzi”.