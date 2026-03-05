Aeroporti: nuovi display mission-critical da Sharp

Sharp Display Solutions Europe, la divisione tecnologica audio-video di Sharp Europe, presenterà le ultime tecnologie display per aeroporti al Passenger Terminal Expo (PTE) 2026, a Londra dal 17 al 19 marzo. Le soluzioni innovative di Sharp sono state costruite come Sistemi Display per Informazioni di Viaggio (SDIV), digital signage e operazioni del centro di controllo, offrendo affidabilità eccezionale e soprattutto, flessibilità, consentendo agli aeroporti di adattarsi rapidamente alle esigenze in continua evoluzione delle operazioni moderne.

Grazie a più di 30 anni di conoscenza del settore dell’aviazione e più di 250 di installazioni in aeroporti in tutti il mondo, il software intelligente e l’hardware perfettamente integrato di Sharp, favoriscono il controllo efficiente dei contenuti, il monitoraggio in tempo reale e la visione dei flussi di lavoro. La tecnologia di Sharp è progettata per aggiungere gli elevati standard di sicurezza, protezione e sostenibilità, assicurando agli aeroporti di innovare a prova di futuro i loro sistemi di display.

“Gli aeroporti richiedono partner a lungo termine in grado di offrire programmi complessi, distribuiti in più sedi, con la scalabilità, la governance e le soluzioni integrate essenziali per ambienti mission-critical”, ha dichiarato Ian Barnard, SVP EMEA Marketing and Product Management di Sharp Display Solutions Europe. “Sharp combina la profonda competenza con un solido network di partner, permettendo agli aeroporti di modernizzare le comunicazioni in modo sicuro e sostenibile, attraverso soluzioni scalabili e pronte al future”.

L’ecosistema di display per gli aeroporti completamente integrato di Sharp include:

Soluzioni LED di grande superficie : eccezionale nitidezza ed efficienza energetica per contenuti ad alto impatto.

: eccezionale nitidezza ed efficienza energetica per contenuti ad alto impatto. Display LCD professionali di grande formato : prestazioni durature, 24/7, ideali per FIDS, segnaletica e centri di controllo.

: prestazioni durature, 24/7, ideali per FIDS, segnaletica e centri di controllo. Soluzioni di computing integrate Raspberry Pi & SDM : distribuzione di contenuti scalabile e sicura, pienamente compatibile con le infrastrutture aeroportuali.

: distribuzione di contenuti scalabile e sicura, pienamente compatibile con le infrastrutture aeroportuali. Display ePaper versatili: signage a bassissimo consumo energetico per contenuti statici come segnaletica, check-in e informazioni sui gate.

Tutte le soluzioni di Sharp sono progettate per rispettare i rigorosi standard dell’aviazione, che includono sicurezza antincendio e compatibilità elettromagnetica (EMC), assicurando sicurezza e affidabilità per gli ambienti aeroportuali che ne hanno bisogno.

“Il mondo dei trasporti richiede display affidabili in modo continuativo, che integrano in modo sicuro e performano in modo consistente. anche sotto pressione”, ha dichiarato Simon Heyes Business Segment Lead for Transportation di Sharp Display Solutions Europe. “A PTE 2026, dimostreremo come le tecnologie display per aeroporti Sharp migliorano le comunicazioni ai passeggeri, i flussi delle operazioni e il supporto nel scegliere infrastrutture sostenibili”.