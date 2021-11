Aikom partecipa a Sicurezza 2021

Aikom Technology, distributore specializzato in soluzioni wireless broadband, di radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, sarà presente alla fiera Sicurezza 2021 (Rho, 22-24 novembre) presso il padiglione 5, stand E21-F22, con soluzioni integrate e complete per la sicurezza e la comunicazione in ambito Enterprise, Smart City, Education e Healthcare.

Il nuovo payoff con il quale l’azienda presenzierà alla manifestazione è “Innovation Enabler”: Aikom Technology si presenta sempre più non solo come distributore affidabile, veloce e tecnicamente preparato, ma come un vero e proprio “abilitatore di innovazione” per il canale distributivo.

Allo stand Aikom Technology sarà possibile visitare, accompagnati dai tecnici dell’azienda, i corner interattivi dedicati alle migliori soluzioni tecnologiche, per poter rispondere in modo propositivo e competente alla forte esigenza di innovazione manifestata dalla scuola, dal mondo sanitario e da quello produttivo. Parole chiave delle giornate saranno digitalizzazione, integrazione, cloud e intelligenza artificiale, intese come motore e architettura dei più evoluti sistemi di sicurezza.

In Fiera verranno raccontati ed esposti i prodotti dei brand a portafoglio in ambito videosorveglianza, comunicazione istantanea e infrastrutture per la trasmissione dati e l’IoT. Allo stand sarà possibile incontrare anche gli esperti di Cambium Networks, Motorola Solutions, Avigilon, Commend, Hikvision, Datwyler IT Infra, Peplink e Teltonika Networks.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Fabbri, Product Manager Security & Surveillance di Aikom Technology: «Aikom Technology si propone ai visitatori di Sicurezza come innovation e digital enabler: la qualità e la scelta dei prodotti e dei brand del nostro portafoglio, in continua espansione soprattutto in ambito di safety & security, è da leggersi in chiave di integrazione tecnologica. Scegliamo e investiamo su ecosistemi di prodotti e tecnologie che danno ai partner di canale la possibilità di rispondere in modo competente e affidabile ai propri clienti. La PA, così come la scuola, la sanità e l’industria stanno vivendo una corsa alla digitalizzazione, supportate dagli ingenti fondi del PNRR: il mondo ICT svolgerà un ruolo centrale nell’aiutare e consigliare le organizzazioni. A Sicurezza siamo pronti a incontrare i partner per proporre soluzioni complete, verticali ed efficaci».

Per Raffaele Bianchi, Direttore Commerciale e Marketing di Aikom Technology: «Abbiamo investito per essere presenti a questa fiera superando le paure che la situazione pandemica contingente si porta dietro. Tornare dopo 18 mesi a una manifestazione in presenza è una scommessa per Aikom, ma vogliamo esserci perché Sicurezza è senz’altro l’evento di riferimento per il nostro mercato. Mi piace affermare che Aikom Technology “abilita i partner all’innovazione”. Proponiamo infatti a system integrator e installatori del canale un ecosistema di soluzioni che li mette in grado di approcciare senza timore progetti innovativi, anche fuori dalla loro ‘comfort-zone’, e li affianchiamo quindi attivamente nella crescita del business. Il nostro obiettivo è aiutarli a cogliere tutte le nuove opportunità che si presenteranno».