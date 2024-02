AMD presenta le ultime novità al MWC 2024

Il passaggio a reti aperte e virtuali in ambito RAN (Radio Access Network) 5G continua a guadagnare importanza tra i fornitori di servizi di comunicazione (CSP). I vantaggi sono molteplici, tra cui la possibilità di realizzare, personalizzare e gestire facilmente la rete in base alle diverse esigenze. I sistemi basati su vRAN e OpenRAN aprono alla tecnologia cloud native e a una maggiore flessibilità in termini di fornitori rispetto alle RAN tradizionali. Non c’è quindi da meravigliarsi che un numero crescente di aziende, tra cui AMD, stia offrendo soluzioni per supportare le reti 5G.

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona – che quest’anno si terrà dal 26 al 28 febbraio – AMD si focalizza sul futuro delle telecomunicazioni e mette in campo numerose dimostrazioni, tra cui quelle 5G Advanced e 6G with AI. Presso il suo stand (padiglione 2, 2M61) saranno presenti anche alcuni partner dell’ecosistema software e solution stack che illustreranno le proprie soluzioni.

Leadership nella vRAN assieme a Samsung

AMD e Samsung proseguono nella loro collaborazione nel settore delle telecomunicazioni, questa volta lavorando insieme su soluzioni RAN virtualizzate guidate da processori AMD EPYC, come dimostrato dalla recente telefonata end-to-end che sfruttava le CPU AMD EPYC per alimentare la tecnologia Open RAN di Samsung. Ulteriori informazioni sulla collaborazione tra AMD, Samsung e Vodafone sono disponibili qui.

Ampliare l’adozione della RAN aperta Parallel Wireless, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, ha recentemente annunciato che la sua piattaforma software GreenRAN è ora completamente agnostica rispetto alla CPU. Nello stesso comunicato stampa, l’azienda ha rivelato una collaborazione con AMD per l’implementazione dei processori AMD EPYC 8004 Series al fine di rivoluzionare le proprie soluzioni Open RAN, mettendo in mostra le esclusive capacità cross-platform di Parallel Wireless associate alle inarrivabili prestazioni per watt di AMD. Quest’ultima vanta una lunga tradizione nell’ abilitazione di soluzioni aperte e basate su standard e continuerà a sostenere, insieme ai principali partner dell’ecosistema, l’adozione degli standard Open RAN per un ambiente telco più diversificato.

Nuove prospettive per le telecomunicazioni 5G e l’innovazione del calcolo

I processori AMD EPYC di quarta generazione vengono utilizzati da Ericsson e Telstra per garantire l’efficienza energetica e la modernizzazione di innovative funzioni core 5G. Alimentando la Cloud Native Infrastructure Solution (CNIS) di Ericsson, in combinazione con le soluzioni Packet Core Gateway e Packet Core Controller dell’azienda, le CPU AMD EPYC hanno ridotto i consumi energetici fino al 49%, come sostenuto anche dalla stessa Ericsson.

Napatech e A5G hanno annunciato una piattaforma di edge computing ad alte prestazioni ed efficienza energetica per le reti 5G. La piattaforma A5G-Napatech è alimentata da CPU AMD EPYC serie 8004, progettate per soddisfare le esigenze di throughput ed efficienza energetica delle moderne implementazioni telco edge . Inoltre, la SmartNIC di Napatech, basata su un FPGA AMD Virtex UltraScale+ VU9P, scarica il traffico dati dalla CPU AMD EPYC e consente al packet core A5G di offrire massima efficienza energetica e un eccellente rapporto costo-prestazioni per le applicazioni edge computing. Inoltre, A5G Networks ha annunciato un throughput di 1,5 Tbps per il core UPF 5G che sfrutta le CPU AMD EPYC di quarta generazione. Questo risultato assicura prestazioni senza eguali in un momento di crescente domanda di larghezza di banda sulle reti 5G.

Dell Technologies ha recentemente introdotto il supporto per le CPU AMD EPYC 9654P e EPYC 9754 nel PowerEdge R7615, che sarà dotato di certificazione NEBS di livello 3 per le implementazioni in ambienti telco esigenti. Secondo Dell, il PowerEdge R7615 semplifica l’introduzione di servizi core nel cloud, fornendo la soluzione core per telco cloud più densa del mercato con una singola CPU AMD EPYC per server.

Mentre AMD si prepara per il MWC 2024, si festeggia anche il secondo anniversario dalla chiusura dell’acquisizione di Xilinx. La combinazione continua a rivelare una grande sinergia, in quanto AMD migliora la sua posizione di leadership nel settore delle telecomunicazioni e delle reti, espandendo il suo portfolio di prodotti dai processori per le reti 5G agli acceleratori per le telecomunicazioni fino ai SoC di calcolo adattivo per le infrastrutture wireless.