ASUS a IFA 2022 con il lancio di Zenbook 17 Fold OLED

ASUS ha annunciato l’evento di lancio dello Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), durante il quale verranno svelati il design, le specifiche, i prezzi e la disponibilità di questo innovativo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici. Le date di disponibilità di tutti i Paesi interessati saranno annunciate durante l’evento. Durante l’evento verranno inoltre svelati i dettagli riguardo lo stand ASUS alla fiera IFA 2022 di Berlino.

L’evento di lancio si terrà a Berlino il 31 agosto 2022, alle ore 14.00 (CEST), e in diretta online qui, mentre lo stand ASUS a IFA aprirà al pubblico dal 2 al 6 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, presso la Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania).

Per realizzare Zenbook 17 Fold OLED – il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo – gli ingegneri ASUS hanno lavorato per sviluppare un device unico nel suo genere. Il suo design da fuoriclasse consente due configurazioni del display OLED in un unico dispositivo: un ampio schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K che si ripiega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920×1280. In combinazione con la tastiera ASUS ErgoSense Bluetooth® e il touchpad, il design pieghevole consente diverse modalità di utilizzo: Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended. Questo form factor unico offre una versatilità mai vista prima, rendendolo un dispositivo davvero straordinario e desiderabile.

Zenbook 17 Fold OLED, insieme ad altri prodotti ASUS e ASUS ROG, sarà disponibile per dimostrazioni pratiche presso lo stand ASUS a IFA 2022. Fra i prodotti mostrati allo stand ci saranno inoltre i più recenti prodotti consumer, commercial e gaming delle gamme ASUS e ROG, offrendo un’ampia prospettiva delle ultime innovazioni, tecnologie e prodotti all’avanguardia del brand.

Per partecipare all’evento di lancio online e scoprire lo Zenbook 17 Fold OLED si prega di seguire il link, o visitare di persona lo stand ASUS all’IFA 2022.