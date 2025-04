ASUSTOR torna al Computex con tantissime novità

Con l’intelligenza artificiale sempre più centrale nel panorama tecnologico, cresce rapidamente anche la domanda di soluzioni intelligenti per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati, che richiedono prestazioni di alto livello e standard tecnologici sempre più elevati. Per rispondere al meglio alle necessità di capacità di archiviazione sempre maggiori e prestazioni senza compromessi, ASUSTOR presenterà a Computex 2025 (20-23 maggio 2025) diverse soluzioni per l’archiviazione dei dati di nuova generazione, tra cui spiccheranno i nuovi NAS rackmount della serie Lockerstor R Pro Gen2, l’unità di espansione rackmount Xpanstor 12R, nonché i nuovi modelli delle serie Lockerstor Gen2+ e Drivestor Gen2.

I NAS ASUSTOR che debutteranno al Computex 2025

Punta di diamante dell’offerta ASUSTOR, la serie di NAS rackmount Lockerstor R Pro Gen2 è coperta da una garanzia di ben cinque anni ed è basata su piattaforma AMD Ryzen 7 Pro a 8 core da 5 nm. Dotati di 16 GB di memoria ECC DDR5 e di uno slot M.2 per SSD NVMe tramite PCI Express 5.0, ideale per lo storage ad alta velocità o il caching, queste soluzioni sono state pensate per garantire elevate prestazioni e massima stabilità e possono sostenere nel tempo anche i carichi di lavoro aziendali più consistenti. Completano la loro dotazione due porte Ethernet da 10 Gigabit e due da 1 Gigabit, uno slot di espansione PCIe Gen5 x8 per unità SAS o schede di rete ad alta velocità. Per garantire i massimi livelli di affidabilità, inoltre, questi NAS sono dotati di alimentatori ridondanti con certificazione 80 PLUS Platinum, rappresentando la scelta ideale per data center, ambienti di virtualizzazione e, più in generale, in tutte quelle situazioni in cui siano richieste massime performance, espandibilità e affidabilità nel tempo.

L’Xpanstor 12R è un’unità di espansione JBOD SAS di livello enterprise, che è stata progettata per operare in abbinamento con i NAS ASUSTOR. Dotata di alimentatori ridondanti e ventole hot-swappable, che consentono la risoluzione immediata di eventuali guasti, riducendo i costi e i rischi legati alle operazioni di manutenzione e aggiornamento, quest’unità, grazie alla possibilità di accogliere fino a 12 drive, consente alle imprese di far crescere con semplicità il proprio spazio di archiviazione, mentre una garanzia di ben 5 anni assicura loro la massima tranquillità nel tempo.

Ideali per studi professionali e per i professionisti della creatività, i NAS desktop della serie Lockerstor Gen2+ offrono eccellenti capacità di multitasking e sono ideali per l’esecuzione di macchine virtuali o applicazioni multiple. I nuovi Lockerstor 2 Gen2+, Lockerstor 4 Gen2+ e Lockerstor 6 Gen2+ offrono pieno supporto SMB multichannel e raddoppiano le prestazioni di rete, grazie al passaggio dalle doppie porte Ethernet da 2.5 Gigabit alle nuove porte da 5 Gigabit. Dal montaggio video in 4K ai backup di ingenti quantità di dati, fino all’accesso simultaneo multiutente, questi nuovi NAS sono in grado di dare un forte impulso alla produttività e offrire esperienze d’utilizzo mai raggiunte prima nella sua categoria

La serie Drivestor Gen2 è equipaggiata con un processore quad-core a 1,7 GHz e una GPU potenziata, in grado di assicurare una gestione fluida delle attività di transcodifica video e, quindi, avere tutte le carte in regola e per essere il fulcro dell’intrattenimento domestico. Disponibile nelle versioni a due baie Drivestor 2 Gen2 e a quattro baie Drivestor 4 Gen2, questa serie di NAS offre il pieno supporto al file system Btrfs e agli Snapshot, consentendo così un facile ripristino dei dati, il recupero rapido di archivi e file, nonché di mantenere al sicuro i documenti, le foto, i video di tutti i componenti della famiglia.