Axis Communications ospite di “Tech For Lunch” di HFARM

Dalla collaborazione con partner strategici nascono preziose opportunità di confronto su argomenti chiave come la sicurezza e gli sviluppi tecnologici. È questo il caso di “Tech for Lunch”, il format di eventi online dedicati all’innovazione e promosso da H-FARM, che ha scelto Axis Communications per parlare di “Visual Technologies: passato, il presente e il futuro” nel primo episodio del 2022.

Andrea Monteleone, National Sales Manager di Axis Communications (nella foto), dialogherà con Vittorio di Tomaso, partner di H-FARM Consultancy, del futuro delle applicazioni dei video di rete, partendo da un’analisi degli sviluppi avvenuti in passato e delle sfide tecnologiche ed economico-sociali affrontate nell’ultimo trentennio, fino ad arrivare alle attuali tecnologie e ai prossimi trend, con una serie di casi d’uso innovativi.

Axis Communications rifletterà sul perché quando si parla di visual technology non ci si riferisce più soltanto a dei sensori, ma a una parte di sistemi tecnologici complessi, in grado di partecipare all’analisi dell’ambiente che sono in grado di riprendere e registrare, e che risultano spesso fondamentali e determinanti per prendere decisioni in contesti aziendali e industriali, nell’ambito di indagini forensi o nella vita di tutti i giorni.

Un’evoluzione nell’utilizzo delle tecnologie di sicurezza che apre oggi a numerose applicazioni in moltissimi settori, come parte della transizione digitale e della definitiva realizzazione dell’industria 4.0, in cui sensori, telecamere e software di analisi video possono costituire l’infrastruttura per l’ottimizzazione delle operazioni aziendali, il monitoraggio delle linee di approvvigionamento e produzione e lo strumento principale per proteggere la safety di dipendenti, collaboratori e fornitori.

Il nuovo appuntamento del ciclo di eventi per fare della pausa pranzo un momento di confronto e formazione è per venerdì 4 febbraio, dalle 13.00 alle 14.00. L’evento è gratuito e sarà in diretta sulla pagina LinkedIn di H-FARM e sulla piattaforma H-FARM Plus.

