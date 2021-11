Axis e il futuro del Risk e Security Manager

Axis Communications, specialista nel settore delle soluzioni intelligenti, sarà uno dei protagonisti di “InnovAction. La finanza agevolata al servizio di Innovazione e Sostenibilità”, evento patrocinato dall’Associazione Laboratorio per la Sicurezza e da ANRA (Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali) e realizzato in collaborazione con Tor Vergata-Confapi ContaminAction Hub.

Perché i processi di gestione del Rischio e della Sicurezza devono rientrare in un approccio condiviso da tutte le funzioni aziendali?

E quanto, in termini di innovazione, è importante saper guardare anche all’esterno della propria azienda per puntare su nuove idee che spesso possono nascere dalla collaborazione tra imprese?

Sono queste alcune delle tematiche di cui si parlerà il prossimo 24 novembre all’evento a cui parteciperanno alcuni autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni pubbliche e private per parlare di management 4.0 e riflettere su come trasformare i processi aziendali con l’Open Innovation.

Pietro Tonussi, Business Developer Manager Southern Europe di Axis Communications, parteciperà al dibattito “InnovAction makes InnoValue” insieme ad altre innovative realtà che operano nel settore quali Citel, Bumper Evolution, BlueTensor, Business Management Consulting. La tavola rotonda sarà moderata da Nicola Camillo, General Manager WhereTech e si avvarrà anche del contributo dei due principali promotori dell’incontro: ANRA e Tor Vergata-Confapi ContaminAction Hub.

La trasformazione digitale e l’enorme leva finanziaria rappresentata dal Piano Transizione 4.0 del MISE sono al centro del dibattito che ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessioni sull’importanza strategica di una metodologia di lavoro volta alla condivisione e in cerca di nuove sinergie, anche nel Risk Management. Lo sviluppo e l’implementazione di piattaforme aperte e di sistemi capaci di dialogare tra loro rappresentano nuove opportunità di crescita spesso ancora inespresse.

Potenzialità enormi, inoltre, si possono trovare nella scelta di un approccio Open Innovation che permette la realizzazione di partnership con startup innovative, garantendo così un accesso più rapido a nuove idee attraverso le quali stimolare un immediato miglioramento delle operazioni aziendali e permettendo l’integrazione di nuove soluzioni tecnologiche in tempi brevi. Tecnologie che sempre di più guardano all’Intelligenza Artificiale. Un futuro che è già presente e che impone la piena consapevolezza su quanto l’IoT richieda un impegno ancora maggiore nell’implementazione di sistemi di sicurezza integrati, capaci di coinvolgere tutti gli stakeholder.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pietro Tonussi di Axis Communications: «Il ruolo del Security Manager sta attraversando un momento di profondo cambiamento. Viviamo nel mondo aperto dell’IoT dove tutto è connesso. Per questo è necessario essere in grado agire in modo sicuro e sostenibile in uno scenario molto più ampio, in grado di rivolgersi a molteplici ambiti, come ad esempio la cybersecurity, l’efficienza delle attività aziendali, il monitoraggio costante e la continuità di business. Tutte le figure chiave in azienda si devono sentire coinvolte con l’obiettivo di dare una prospettiva organica al tema della sicurezza. Ci troviamo di fronte ad un’immensa opportunità in termini economici offerta dai finanziamenti stanziati dall’Unione Europea che, sin da subito, ha indicato innovazione e sviluppo digitale gli asset su cui investire per rimanere competitivi. Adesso è compito delle aziende capire come orientare questi investimenti nel modo più efficiente possibile per una piena ottimizzazione delle risorse. Il nostro compito, come partner tecnologici strategici, è quello di accompagnare la scelta delle imprese con la massima professionalità consulenziale di cui siamo capaci».

L’evento in streaming inizierà alle ore 10 e sarà possibile collegarsi a partire dalle 9.45: