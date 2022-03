Canon a Print4all: riflettori accesi sulla campagna “Make IT”

È partito il conto alla rovescia per PRINT4ALL, il grande evento fieristico dedicato al settore della stampa, del converting e del packaging che torna in presenza. Canon Italia parteciperà a questo importante appuntamento con l’obiettivo di sostenere tutti gli operatori del settore della stampa di produzione, della comunicazione cross-mediale e integrata e della comunicazione visiva, fornendo consulenza e best practice per scoprire le nuove opportunità e applicazioni offerte dalla tecnologia di stampa digitale di produzione firmata Canon.

Automazione dei processi di stampa – sempre più incorporata nell’offerta tecnologica di Canon – per assicurare efficienza e produttività; personalizzazione delle applicazioni che puntano al forte impatto visivo grazie anche a colori fluorescenti; coinvolgimento dell’utente finale, costituiscono la cifra distintiva dell’offerta Canon presentata a PRINT4ALL, senza perdere di vista la costante attenzione dell’azienda alla crescita del business in ottica sostenibile.

A far da collante all’intera esposizione Canon sarà la campagna “MAKE IT”, lanciata dall’azienda per mostrare quanto sia possibile perseguire nuove opportunità di crescita attraverso la diversificazione della propria offerta, guidando i professionisti della stampa alla scoperta delle più innovative applicazioni nei settori dell’editoria, della stampa promozionale, della comunicazione visiva di grande formato per interni ed esterni, il tutto gestito in un flusso integrato di lavoro di stampa e relativa finitura.

In particolare la campagna MAKE IT si declinerà lungo tre direttrici rese plasticamente visibili grazie agli spazi dedicati al “Book on demand”; al settore “Promotional” e a quello della stampa “Grande Formato”, a sua volta suddiviso in applicazioni per Wallpaper e applicazioni per il settore retail.

Viaggio al centro delle applicazioni

Protagoniste indiscusse dello stand saranno le applicazioni realizzate attraverso l’impiego di una grande varietà di supporti e differenti tecnologie Canon, a riprova di quanto sia possibile creare un nuovo modo di comunicare, più impattante e attrattivo per un mercato della stampa professionale governato dalla trasformazione digitale.

Negli spazi dedicati al “Book on Demand” per il settore dell’editoria, i visitatori avranno l’occasione di scoprire come la gestione di un flusso di stampa – dalla carta alla realizzazione di un libro finito – possa avvenire in tempi celeri e senza per questo comprometterne la qualità. Attraverso l’utilizzo della nuovissima piattaforma software Prisma Cloud, sarà possibile infatti far stampare dei libri a scelta, tra vari tipi di editoria. Il tutto realizzato con le tecnologie Canon imagePRESS C10010VP, una soluzione di stampa in grado di assicurare qualità, uniformità dei colori ed efficienza produttiva, avvalendosi delle avanzate funzionalità di automazione per risparmiare tempo sui processi manuali più lunghi; e Canon VarioPrint 6000 TITAN, la serie di sistemi di stampa di produzione monocromatici digitali a fogli singoli, che grazie alla sua tecnologia avanzata garantisce produttività, qualità e versatilità dei supporti.

All’interno dello stand Canon, inoltre, verrà data visibilità a diversi prodotti stampati con tecnologie inkjet a bobina e a foglio, non presenti fisicamente in fiera. I visitatori potranno così toccare con mano libri ed altre applicazioni precedentemente realizzate con ProStream 1000 e varioPRINT iX, potendo così raccogliere informazioni e dettagli relativi a queste tecnologie.

Nell’area dedicata alla stampa promozionale saranno rese disponibili moltissime applicazioni create grazie alla rinomata gamma imagePRESS, studiate per attrarre e coinvolgere l’utente finale. Dai flyer alle brochure, dalle tovagliette food di impatto fino agli adesivi – coniugando esperienza fisica con esperienza digitale – la gamma di stampanti consente infatti di realizzare contenuti personalizzati in base alle caratteristiche specifiche richieste dagli utenti.

Ricchissimo di applicazioni, anche il mondo del grande formato troverà modo di raccontare l’evoluzione della comunicazione visiva e della decorazione. Fra le diverse attività che si svolgeranno in stand sarà possibile scoprire una applicazione a parete, realizzata con carta da parati stampata con tecnologia Canon Colorado, la pluripremiata famiglia di stampanti ROLL-TO-ROLL di grande formato in grado di assicurare la massima personalizzazione ed ecosostenibilità nelle applicazioni di stampa. Verranno inoltre esposte applicazioni per accessori moda e complementi d’arredo – come svuota tasche e pouff – personalizzati e stampati in similpelle.

Infine, sarà dedicato uno spazio esclusivo alle straordinarie potenzialità della nuovissima tecnologia Canon imagePROGRAF GP, la prima stampante grande formato al mondo con inchiostro fluorescente a pigmenti ad acqua per una stampa di altissima qualità nelle applicazioni grafiche. In particolare, poster dal forte impatto visivo grazie a colori brillanti come il rosa fluorescente e pannelli retroilluminati saranno realizzati dalla soluzione di stampa imagePROGRAF GP serie 4000.

Grazie alla soluzione imagePROGRAF GP serie 300 in combinata con il software “PosterArtist” saranno inoltre realizzati poster professionali pieni di colore: un esempio concreto di come questa soluzione supporti la produzione in-house di stampe di grande formato con maggiore richiamo e visibilità per vari settori, tra cui quello del retail.

PRINT4LL si terrà il dal 3 al 6 maggio 2022 presso Fiera Milano, Rho.