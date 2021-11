Canon e il suo ecosistema di partner a Sicurezza 2021

Canon è lieta di tornare a SICUREZZA 2021, la più importante fiera B2B di settore, in programma dal 22 al 24 novembre a Fiera Milano Rho. In mostra le più innovative tecnologie e applicazioni in ambito security che l’azienda nipponica porta sul mercato grazie al sodalizio virtuoso con i partner Milestone, Advanced Technologies e Nurjanatech.

Da oltre 30 anni al centro dell’evoluzione del settore, SICUREZZA offre l’opportunità di scoprire le più avanzate soluzioni di security&fire, proponendosi come luogo di formazione e innovazione per il mercato.

Con una proposta a valore in grado di rispondere alle più svariate esigenze di sicurezza diurna e notturna, Canon ospita all’interno del suo stand le tecnologie e applicazioni realizzate in sinergia con i partner Milestone, Advanced Technologies e Nurjanatech, offrendo una panoramica delle potenzialità della sua offerta per questo settore. Saranno presentate tecnologie di Imaging professionale, in cui i prodotti foto e video verranno integrati in soluzioni end to end e in sistemi di analisi di contenuti dedicati al mondo della sicurezza e dell’intelligence.

Lo stand offrirà diverse aree funzionali: la prima si caratterizza per la presenza di una vera e propria darkroom. Tra le tecnologie protagoniste dello stand, infatti, figura l’innovativa videocamera ML100-EF, con sensore Full Frame da 4 milioni di ISO per offrire prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa luminosità, garantendo sempre immagini a colori. La demo live mostrerà come, al variare dell’intensità luminosa attraverso un light controller ed un applicativo software che ne modulerà i LUX all’interno della darkroom, il sensore della ML100-EF sia in grado di acquisire lo scenario e riprodurre un’immagine di elevata qualità anche in condizioni estreme. Tutto questo reso possibile anche grazie alle tecnologie messe in campo da Advanced Technologies.

Il viaggio in stand continua con due soluzioni per l’analisi avanzata di contenuti video contraddistinta da importanti integrazioni fra la tecnologia Canon e la piattaforma Milestone. Fiori all’occhiello delle soluzioni di intelligence saranno: Canon Crowd People Counter e Milestone XProtect Rapid REVIEW.

La terza ed ultima zona dello stand vedrà protagonista la collaborazione con Nurjanatech per la creazione di applicazioni per il monitoraggio di infrastrutture critiche, con prestazioni uniche anche in condizioni di scarsissima luminosità. Una condizione resa possibile dall’integrazione con videocamere e ottiche Canon altamente performanti.

Per Canon la parola d’ordine sarà integrazione. Tecnologie hardware e software si incontrano per creare soluzioni e applicazioni innovative. Lo stand Canon si completa infatti con la presenza di alcuni dei prodotti più recenti e innovativi del mondo dell’imaging, proprio per mostrare come l’eccellenza ottica e di cattura delle immagini costituisca un tassello essenziale nella progettazione di sistemi di security attuali e rivolti ai futuri scenari del settore.

In particolare si potrà scoprire il rivoluzionario Sistema EOS R, composto di fotocamere e ottiche che puntano a superare i limiti sin ora conosciuti nella produzione di immagini. Le fotocamere mirrorless EOS R5, EOS R6 e EOS R3, apice della gamma e ultima arrivata in casa Canon, saranno fra le protagoniste hardware dello stand, insieme agli obiettivi RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM, i RF 100mm F2.8L MACRO IS USM.

Canon esporrà infine PowerShot ZOOM, una fotocamera compatta monoculare a focale fissa, dotata di funzionalità video Full HD e superzoom. Grazie alle focali da 100 e 400 mm, che possono arrivare fino a 800 mm con lo zoom digitale, Canon PowerShot ZOOM assicura una messa a fuoco perfetta sui soggetti lontani, offrendo una risposta alla necessità di acquisizione rapida di immagini a grande distanza in situazioni in cui è richiesta istantaneità d’azione. Con un peso di soli 145 grammi e un corpo compatto, questa fotocamera a ottica fissa rappresenta una soluzione ideale da tenere sempre in tasca, consentendo di eseguire riprese foto e video di elevata qualità in ogni luogo e in ogni momento, in particolare quando serve rapidità di azione e precisione di dettaglio.

“Siamo lieti di partecipare a SICUREZZA 2021 dopo un lungo periodo di assenza, si tratta di un’occasione importante per dare un segnale forte di ripartenza ai tanti operatori del settore, offrendo loro l’opportunità di toccare con mano le grandissime potenzialità della nostra tecnologia di imaging per rispondere alle sfide del mercato della security” ha commentato Andrea Romeo, Country Director ITCG di Canon Italia che aggiunge “Il successo della nostra proposizione viene integrato in soluzioni proposte dal nostro ecosistema di partner, aziende leader con cui condividiamo l’obiettivo di portare sul mercato la migliore offerta possibile in tema di sicurezza, ed è per questo che abbiamo voluto partecipare a questa fiera insieme a loro ”.

Milestone e le soluzioni Crowd People Counter e XProtect Rapid REVIEW

Con Milestone avrete la possibilità di assistere a demo live di Crowd People Counter, la soluzione integrata Canon-Milestone studiata per il conteggio delle persone e per il monitoraggio dei flussi all’interno di determinate aree, e di XProtect Rapid REVIEW, un’applicazione di analisi video intelligente, realizzata in collaborazione con BriefCam, che permette a coloro che operano nel mondo della sicurezza di rintracciare, all’interno di ore ed ore di registrazione, le informazioni desiderate in modo estremamente efficiente e con tempistiche talmente veloci da ridursi addirittura a pochi minuti. XProtect Rapid Review consente di effettuare ricerche estremamente accurate, incrociate anche su più telecamere, e di impostare filtri basati su una gamma in continuo aggiornamento di classi, attributi e livelli visivi che aiutano a individuare persone, oggetti e comportamenti specifici.

Nurjanatech e la prima soluzione Smart Tracker

Nurjanatech è da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologie di tracciamento, intelligenza artificiale e data fusion per la difesa in contesti internazionali. Oggi, grazie a una stretta collaborazione con Canon, Nurjanatech presenta a Sicurezza 2021 la prima soluzione di Smart Tracker ad uso civile capace di identificare e tracciare droni, veicoli terrestri o eventi di intrusione in aree ad accesso ristretto in qualsiasi condizione di luce. La soluzione si caratterizza per la facilità di trasporto e installazione, per l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale capaci di discriminare gli obiettivi di interesse e, non ultimo, per una elevata compatibilità di interfacciamento con sistemi di sicurezza già esistenti. “Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Canon che crea i presupposti per introdurre soluzioni fortemente innovative in contesti di sicurezza civile” ha commentato Pietro Andronico CEO di Nurjanatech.

Canon ti aspetta a Sicurezza 2021 presso il Padiglione 5, Stand K30.