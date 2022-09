Canon incontra i partner alla scoperta del Workspace del futuro

È iniziato il MAKE IT SIMPLE TOUR, un importante evento a tappe organizzato da Canon e dedicato al proprio ecosistema di partner, il cui obiettivo è esplorare nuove opportunità di business in un mercato sempre più ibrido che richiede soluzioni innovative per creare il Workspace del futuro.

Per ogni tappa, Canon organizzerà una giornata di incontro e confronto con i propri partner di canale, da sempre figure chiave nel portare sul mercato la propria proposizione a valore, e offrirà sessioni formative, test touch & try e workshop dinamici e interattivi focalizzati in particolare su tre tematiche:

Produttività e Collaborazione

Sicurezza

Hybrid Working

“Formare e tenere aggiornata la forza vendita dei nostri Partner sulle novità del Portafoglio di Offerta Canon e sui Trend di Mercato è fondamentale per Canon, che da sempre supporta il canale con un’offerta standard adatta a soddisfare le esigenze di business del mercato tipicamente della piccola e media impresa.” ha commentato Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon. “Attraverso questo Tour, che va a toccare diverse città italiane su tutto il territorio nazionale, desideriamo essere vicini ai nostri Partner attraverso un’esperienza che fornisca stimoli e idee per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla transizione verso un ambiente di lavoro sempre più Ibrido”.