Canon Italia torna in presenza a VISCOM 2021

Conto alla rovescia per VISCOM 2021, la più importante Fiera Internazionale dedicata alla Comunicazione Visiva, che quest’anno vedrà la partecipazione di Canon Italia in presenza di con nei tre giorni dell’evento, dal 30 settembre al 2 ottobre a Rho Fiera Milano.

Un’occasione dunque per tornare a incontrare i professionisti della comunicazione visiva presso il proprio stand, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di scoprire delle prime assolute riguardo alle tecnologie e applicazioni più innovative del brand Canon per i mercati della pubblicità, del design, dell’interior decoration, retail e brand industry in uno scenario che fa intravedere spiragli di normalità.

La presenza di Canon a questa importante manifestazione conferma l’impegno dell’azienda al fianco delle tante aziende attive nel settore con un’offerta tecnologica pensata per dare una risposta concreta alle esigenze dei propri clienti e aiutarli a cogliere le innumerevoli opportunità offerte dal mercato. Un impegno che non si è mai arrestato, anche nei mesi più duri della pandemia, e che adesso torna a essere anche in presenza per dare un forte segnale di ripartenza.

Innovazione, produttività, personalizzazione e sostenibilità ambientale sono al centro della proposta che Canon presenterà a VISCOM, fornendo aggiornamenti importanti nell’ambito delle più importanti famiglie di stampanti Canon.

La rivoluzione Canon per le arti grafiche sbarca in fiera in anteprima

Al debutto assoluto in Italia, sarà possibile vedere in stand la nuovissima serie imagePROGRAF GP 4000 annunciata qualche giorno fa da Canon e destinata a rivoluzionare il mercato delle arti grafiche: si tratta della prima stampante grande formato al mondo con inchiostro fluorescente a pigmenti ad acqua che assicura una stampa di altissima qualità dal forte impatto visivo. Una soluzione sviluppata per soddisfare le esigenze dei produttori di grafica, le agenzie creative e le divisioni di stampa in-house con l’obiettivo di far risaltare i colori vivaci e dare vita alle immagini pubblicitarie e/o promozionali.

Presente in stand anche la rinomata famiglia di stampanti roll-to-roll Colorado: in particolare per la prima volta in Italia sarà esposta la nuova Colorado 1630, una stampante di livello industriale che presenta i comprovati vantaggi offerti dalla tecnologia UVgel con un investimento contenuto. Ad affiancarla in stand anche la rivoluzionaria soluzione Colorado 1650, versatile e produttiva.

Non potrà mancare inoltre la famiglia di stampanti grande formato Arizona, con il debutto della nuova stampante FLATBED Arizona 135 GT: progettata per adattarsi a ogni flusso di lavoro, questa soluzione a piano fisso offre una qualità di stampa senza precedenti, assicurando a cartellonisti e fornitori di servizi di stampa, centri stampa offset e aziende serigrafiche di accedere a nuove opportunità di business.

Sempre agli stampatori, si rivolge la serie imagePRESS C910: una soluzione di stampa pensata per il segmento del light production e che risponde all’esigenza di produrre internamente a costi contenuti materiali di marketing altamente personalizzati e di elevata qualità.

Applicazioni: tutte le novità per differenziare il business

Lo stand Canon ospiterà inoltre moltissime applicazioni a dimostrazione dello straordinario potenziale della tecnologia Canon: i visitatori potranno ad esempio toccare con mano alcuni complementi d’arredo realizzati con la nuovissima gamma di supporti similpelle pvc-free, prodotti in collaborazione con l’azienda Ecotex e stampati con tecnologia Colorado UVgel. Saranno presenti anche diversi esempi di applicazioni di stampa in rilievo realizzate con la soluzione Touchstone supportata dalla tecnologia Arizona.

Un intero wall dello stand sarà poi ricoperto di calamite stampate con tecnologia Colorado: in particolare i magneti adesivi saranno realizzati su supporto IJM689 Ferro Foil Front Print PET 210 micron, una pellicola flessibile in poliestere bianco opaca, trattato sul retro con particelle ferrose che permetteranno di aderire a qualsiasi superficie magnetica. Un supporto innovativo che consente di realizzare messaggi e grafiche intercambiabili velocemente ed applicabili facilmente da personale non specializzato.

Due grandi pannelli retroilluminati saranno realizzati con Samba Green Backlit Textile, un particolare supporto di tessuto tessile innovativo e sostenibile di nuova generazione realizzato con bottiglie in PET riciclate al 100%. Samba Green Textile è privo di PVC e offre ai fabbricanti di insegne, alle aziende di vendita al dettaglio e ai proprietari di marchi una soluzione sostenibile e di alta qualità per le espressioni POS in cornici (retroilluminate) e altre applicazioni tessili. Adatto alla stampa con inchiostro UVgel 460, UV, Eco-Solvent e Latex.

Inoltre tutti i visitatori potranno scoprire una particolare carta da parati in supporto vinilico, con trama effetto tela canvas, in abbinata ad un supporto in tessuto non tessuto: wall paper serie IJM700 Wall Covering Linen NW FR FSC 350 g/m². Si tratta di un elegante soluzione per rivestimenti murali tradizionali e moderni, adatto a molteplici utilizzi come all’interno di case, aree di ospitalità e alberghi.

Non da meno, imagePRESS C910, sarà attiva in stand per realizzare applicazioni fuori dal comune, dalle mappe idrorepellenti alle pettorine da gara. La versatilità di questa stampante professionale sarà messa in gioco attraverso diversi supporti molto diversi fra loro come la carta impregnata anti spappolo (Lahnpaper Pretex) e il TNT (Tessuto Non Tessuto) ad alta resistenza e “cucibile” (Lahnpaper Cuturon X-Tream).

Infine presenti in stand anche applicazioni lenticolari realizzate su materiale trasparente per la produzione di pannelli con effetti ottici tridimensionali, ottenuti tramite la stampa di lenti realizzate con vernice trasparente, presente sulla gamma Arizona.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Walter Bano, Production Printing Products Country Director di Canon Italia: «Siamo felici di tornare a dialogare in presenza con gli operatori del settore e allo stesso tempo di offrire loro la possibilità di conoscere tutte le novità di casa Canon. Crediamo che sia fondamentale dare un segnale forte di ripartenza al mercato della visual communication, che evolve rapidamente e punta a promuovere la ripresa. La nostra presenza a Viscom è pensata proprio per offrire alle tante aziende del settore la tecnologia e la consulenza necessarie per rispondere in modo vincente alle nuove sfide che ci attendono».

Canon sara a VISCOM 2021 presso il pad. 8, stand C01/D08