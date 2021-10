Eaton pensa alla formazione del canale elettrico

Eaton, specialista a livello globale nella gestione dell’energia, conferma il proprio impegno verso il canale elettrico, annunciando il primo evento italiano dedicato ai propri partner e clienti, che si terrà dal 9 all’11 novembre su una piattaforma digitale dedicata.

L’obiettivo dell’appuntamento è rafforzare il legame con i distributori di materiale elettrico, installatori, quadristi e costruttori di macchine, affrontando temi di attualità, illustrando la gamma di prodotti Eaton e raccontando come l’azienda si impegni a migliorare la vita delle persone e a proteggere l’ambiente facendo leva su tecnologie in grado di ottimizzare la gestione dell’energia.

La piattaforma virtuale ospiterà presentazioni live e sessioni di Q&A tenute dai maggiori esperti di settore di Eaton, che affronteranno i principali trend del mercato ed esporranno le soluzioni innovative a disposizione dei partner per rispondere alle esigenze dei clienti in costante evoluzione. Sarà, inoltre, possibile prenotare incontri virtuali 1:1 con i referenti dell’azienda, per approfondire i temi di proprio interesse.

Numerosi gli argomenti che verranno affrontati durante l’evento:

Illuminazione d’Emergenza – Evacuazione sicura e innovazione;

L’impatto dell’energia elettrica nel residenziale;

Protezione dalle sovratensioni;

IIoT e Digitalizzazione;

Energia Green.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessio Nava, Country Sales Leader di Eaton Italia: «Il nostro ecosistema di partner e clienti gioca un ruolo cruciale nell’abilitare progetti concreti d’innovazione presso le aziende italiane di ogni settore e dimensione, offrendo consulenza strategica ed expertise consolidata, per aiutarle a scegliere ed implementare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze. Da sempre siamo convinti dell’importanza di aiutare il canale attraverso opportunità di formazione dedicate, supporto, risorse e programmi di incentivi appositamente disegnati per ogni tipologia di partner. Siamo, quindi, orgogliosi di organizzare per la prima volta nel nostro Paese un evento esclusivo dedicato ai distributori di materiale elettrico e ai clienti che si avvalgono di questo fondamentale canale della nostra filiera, come installatori, quadristi e costruttori di macchine. Sarà l’occasione per approfondire alcuni temi basilari a supporto della crescita del loro business in un mercato in rapido cambiamento».

I partner e i clienti del canale di vendita di materiale elettrico che desiderano partecipare all’evento possono trovare maggiori informazioni e iscriversi visitando la pagina dedicata.