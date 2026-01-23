EnGenius a ISE 2026

EnGenius, azienda globale specializzata in connettività enterprise e infrastrutture gestite in Cloud, parteciperà all’ISE 2026 per presentare il proprio ecosistema end-to-end, EnGenius Cloud.
Con l’espansione delle aziende su più sedi, i team IT e i service provider devono spesso gestire sistemi di rete, alimentazione e impianti di sicurezza frammentati, con conseguente aumento della complessità operativa.
EnGenius Cloud affronta questa sfida consolidando tutti i livelli infrastrutturali in un’unica piattaforma, semplificando le implementazioni su larga scala e le operazioni quotidiane.
Presso lo stand 1A500, EnGenius mostrerà come PDU, telecamere AI, switch multi-gigabit, firewall VPN e access point possano essere implementati, monitorati e gestiti tramite il Cloud attraverso un’interfaccia unificata, garantendo visibilità centralizzata e coerenza nella gestione delle policy in ambienti multi-sito.
EnGenius Cloud: una piattaforma, un ecosistema
Progettata come piattaforma unificata e scalabile, EnGenius Cloud centralizza la gestione di un ampio ecosistema di dispositivi:
- Access point Wi-Fi di livello enterprise
- Switch di rete multi-gigabit
- Firewall VPN
- Power Distribution Unit (PDU)
- Telecamere di videosorveglianza AI gestite in Cloud
Tutti i dispositivi sono controllati da un’unica piattaforma Cloud, che elimina strumenti frammentati e riduce significativamente le complessità operative, consentendo monitoraggio e gestione centralizzati.
Un modello Cloud unificato per infrastrutture distribuite
La soluzione EnGenius permette alle organizzazioni una gestione tramite policy coerenti semplificando il controllo e garantendo uniformità su tutti i sistemi.
Basata su un’architettura Edge-to-Cloud, la piattaforma supporta monitoraggio in tempo reale, provisioning remoto, analytics e gestione del ciclo di vita dei dispositivi, risultando ideale per settori come hospitality, education, retail, sanità, smart building,
logistica e aziende multi-sede, dove i sistemi di rete devono poter crescere e adattarsi con flessibilità, senza compromettere semplicità e controllo operativi.
Integrazione di videosorveglianza AI ed Edge computing
Oltre al portfolio di networking e videosorveglianza gestito in Cloud, EnGenius mostrerà come server AI, schede Smart NIC e AI BOX industriali spostino l’elaborazione dei dati direttamente al network edge, riducendo la necessità di inviarli al Cloud e consentendo analisi in tempo reale.
Questa architettura, combinando gestione Cloud ed elaborazione Edge computing, offre modelli di implementazione flessibili e permette ai partner di adattare risorse di calcolo e archiviazione alle specifiche esigenze di ogni progetto.
Progettato per integratori, MSP e service provider
L’ecosistema EnGenius Cloud è stato sviluppato per il canale professionale, a supporto di:
- System Integrator
- Managed Service Provider (MSP)
- Internet Service Provider (ISP)
- Partner di soluzioni enterprise
Grazie alla gestione Cloud centralizzata, a template standardizzati e a workflow di implementazione semplificati,
EnGenius consente di completare le installazioni più rapidamente, ridurre gli interventi in loco e garantire servizi affidabili e costanti su più sedi.
Qualità industriale supportata da competenze produttive
Con oltre 20 anni di esperienza nella produzione industriale, EnGenius applica rigorosi processi di assicurazione qualità e garantisce cicli di vita estesi dei prodotti. La conformità a NDAA e NIS2 permette al settore pubblico, alle infrastrutture critiche e alle aziende europee di soddisfare pienamente i requisiti normativi e di sicurezza nelle proprie implementazioni.
Durante ISE 2026, EnGenius presenterà come EnGenius Cloud semplifichi la gestione di infrastrutture multi-sede, integrando networking, sicurezza e videosorveglianza AI in un’unica piattaforma Cloud scalabile e sicura.