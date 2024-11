Esprinet parteciperà alla 28ª edizione della Fiera Big Buyer a Milano

Esprinet, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, parteciperà alla 28ª edizione della Fiera Big Buyer, evento internazionale dedicato ai settori della cartoleria, ufficio, scuola, creatività, festa, regalo e giocattolo che si terrà a Milano presso l’Allianz MiCo dal 27 al 29 novembre.

Questa fiera riunisce i migliori produttori e marchi nazionali e internazionali, permettendo ai partecipanti di scoprire in anteprima le innovazioni del mercato e di ampliare il proprio portfolio merceologico.

In questa occasione, i visitatori potranno scoprire la realtà di Esprinet, tutte le novità e il mondo delle sue private label (Celly, Nilox Tech e Muitomas) presso il Padiglione 3, Area TOP PLAYER, Stand A36. Presentandosi con il concept “La scelta unica per una distribuzione senza limiti”, Esprinet vuole trasmettere il proprio impegno nell’offrire tecnologie e soluzioni di distribuzione innovative e senza confini, progettate per adattarsi a qualsiasi esigenza e richiesta. Infatti, la ricca gamma di prodotti presenti a catalogo spazia dagli articoli dedicati al mondo office, alla cartoleria, ai prodotti educational, printing, gioco fino a quelli dell’elettronica e lifestyle.

I visitatori potranno esplorare anche la ricca varietà di soluzioni proposte dai tre brand propri del Gruppo: Celly, specializzato nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet e laptop; Nilox Tech, che offre prodotti informatici per ogni esigenza e fa del suo fulcro funzionalità e semplicità; e infine il nuovo nato Muitomas, che propone oggetti di uso quotidiano mondo home, beauty, travel e utility, caratterizzati da un design pulito e colorato.

La priorità di Esprinet è da sempre quella di fornire un supporto di altissimo livello, assicurandosi che ogni cliente riceva l’attenzione e le soluzioni di cui ha bisogno. Tutti questi aspetti, uniti 173mila metri quadri di logistica presenti in Italia, alle skills e competenze dei team, ad un sito B2B sempre aggiornato e ai numerosi servizi offerti, fanno da anni di Esprinet leader di mercato nel sud Europa.

Antonio Umbro, Country Manager di Esprinet Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare a presenziare alla fiera Big Buyer in occasione della sua prima edizione milanese. Siamo felici di incontrare i nostri clienti e di offrire loro l’opportunità di scoprire tutte le potenzialità di Esprinet come distributore dalle infinite potenzialità, oltre che di mostrare loro i prodotti delle nostre private label: Celly, Nilox Tech e Muitomas. Vi aspettiamo al nostro stand per dimostrarvi come Esprinet sia davvero la vostra scelta unica per una distribuzione senza limiti”.