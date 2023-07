Guandong: anteprima Viscom 2023

Guandong conferma la partecipazione a Viscom 2023, dove sarà presente con uno spazio espositivo dall’allestimento inedito. Obiettivo: spostare il focus dal prodotto alle applicazioni, aprendo le porte a nuovi scenari creativi. Lo stand, infatti, è stato progettato per simulare a tutti gli effetti un vero e proprio showroom, all’interno del quale scoprire le infinite possibilità applicative per la personalizzazione di pareti, vetri e pavimenti offerte dalle più innovative soluzioni messe a punto dal reparto R&D di Guandong. Supporti in materiali plastici, di cui l’azienda è riconosciuta da tempo come uno dei massimi specialisti a livello europeo, ma anche inedite proposte in tessuto, frutto della recente partnership con Giovanardi, leader internazionale nel settore dei tessuti tecnici. “L’ingresso di Giovanardi nella compagine societaria di Guandong rappresenta un’importante opportunità per ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione nel mondo del textile”, afferma Daniele Faoro, Chief sales & marketing advisor di Guandong. “Un tassello importante che ci permette di proseguire nel nostro piano di sviluppo puntando su soluzioni e prodotti dall’anima sempre più green”.



Al centro delle proposte presentate da Guandong a Viscom 2023 ci saranno dunque i rivestimenti per l’interior design. Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata alle soluzioni per allestimenti temporanei come i Pop-up Store, una tendenza in continua crescita in ambito retail, che coinvolge numerosi settori merceologici, dal fashion al food & beverage. Utilizzati per attività di proximity marketing finalizzate alla promozione di messaggi specifici, nuove linee di prodotto o capsule-collection stagionali, ma anche per eventi, happening e manifestazioni fieristiche, questi allestimenti necessitano di supporti caratterizzati da temporaneità, facilità di installazione e rimozione e sostenibilità. Plus esclusivi che accomunano l’intera gamma firmata Guandong, che include materiali plastici e, da oggi, anche innovative proposte in tessuto, che offrono la possibilità di realizzare allestimenti 100% riciclabili e riciclati, senza rinunciare alla resistenza e alla qualità dell’installazione.



“Lo spazio espositivo di Viscom sarà un vero e proprio catalogo a cielo aperto, dove tutti i nostri best seller saranno impiegati in applicazioni creative”, spiega Faoro. “Proposte pratiche con le quali vogliamo ispirare i nostri dealer per spiegare le potenzialità dei singoli supporti a interlocutori quali architetti, designer, creativi e stampatori”. Viscom vedrà anche il debutto di alcune importanti novità di prodotto ancora top secret, che verranno svelate in anteprima in occasione della fiera.