MAXHUB a ISE 2022

MAXHUB, produttore di mercato nel settore delle tecnologie per la videoconferenza, da fine 2021 presente in Italia tramite i distributori Intermark Sistemi (gamma All-in-one LED Display) e Prase Media Technologies (Unified Communication), esporrà la sua gamma completa di soluzioni a ISE 2022. I visitatori potranno incontrare il team europeo e scoprire come MAXHUB intende il futuro della collaborazione tra le persone, efficace e facile da utilizzare e installare. MAXHUB, che per la prima volta espone a ISE, considera la fiera l’occasione ideale per incontrare e fare squadra con la propria rete di partner europei, e mostrare l’intera gamma delle soluzioni MAXHUB per una efficace collaborazione sul posto di lavoro.

“L’Europa è un’area molto importante per lo sviluppo di MAXHUB nel 2022, e sappiamo bene che ISE è un evento imperdibile per il nostro marchio” – ha detto Darren Lin, Direttore Generale di MAXHUB. “Durante il 2021 abbiamo fatto investimenti significativi sia nella nostra roadmap di prodotti che nel team locale europeo, e siamo entusiasti di esporre per la prima volta alla fiera e condividere le nostre fantastiche innovazioni di prodotto con partner e clienti.”

I visitatori dello stand potranno così scoprire l’intera gamma di soluzioni UCC, compresa la telecamera panoramica 4K UC-M40 lanciata di recente, capace di seguire volti e parole offrendo un’esperienza di collaborazione estremamente naturale e coinvolgente per i partecipanti alla riunione. Sarà possibile scoprire anche lo speakerphone BM21, da poco certificato Zoom, con ricezione omnidirezionale della voce a 360°, ricarica wireless, otto ore di riproduzione ininterrotte, e offre una qualità audio chiara in qualsiasi ambiente.

In mostra allo stand ci sarà anche la soluzione MAXHUB 220″ Raptor LED, un display LED integrato con un design 3-in-1 che fornisce tutto il necessario per un’incredibile installazione LED in un unico pacchetto. Il Raptor 220″, recentemente premiato come Best in Show alla fiera InfoComm, è caratterizzato da un pixel pitch ridottissimo e risoluzione dello schermo in 4K; dispone inoltre di connessioni e dotazioni di livello professionale, dal processamento video integrato, Android nativo 9.0, connettività via LAN, porte HDMI (3 In, 2 Out) e audio integrato.

MAXHUB 220″ Raptor LED sarà l’elemento di richiamo dello stand MAXHUB a ISE 2022, e sarà utilizzato per presentazioni e dimostrazioni durante tutta la fiera.

Allo stand di Maxhub sarà inoltre possibile incontrare Mauro Spagnoli, Country Manager Italia di fresca nomina (31 marzo 2022). Spagnoli darà il benvenuto a clienti vecchi e nuovi del marchio e illustrerà per loro le novità in stand; sarà inoltre disponibile per incontri one-to-one con la stampa.