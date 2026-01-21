Close Menu
    Trending

    Netcomm Forum 2026: valore ed esperienza al centro della rivoluzione digitale

    By 3 Mins Read

    Il 6 e 7 maggio 2026 Milano ospita la XXI edizione dell’evento dedicato al futuro del digital retail in Italia

    Netcomm Forum 2026
    Roberto Liscia - Presidente di Netcomm

    Si avvicina l’appuntamento con Netcomm Forum 2026, la ventunesima edizione dell’evento di riferimento per il commercio digitale in Italia, che si terrà il 6 e 7 maggio 2026 a Milano, presso l’Allianz MiCo. Quest’anno, con il tema “Value Commerce – The New Era of Digital & Omnichannel Experience“, Netcomm Forum metterà al centro la trasformazione generata dall’Intelligenza Artificiale e dalle tecnologie avanzate, esplorando come queste ridefiniscono il valore per imprese e consumatori in un contesto di crescente complessità.

    L’edizione 2026 offrirà uno spazio espositivo di 35.000 metri quadrati su un unico piano, in grado di accogliere fino a 380 espositori. L’evento coinvolge ogni anno oltre 15.000 imprese nazionali e internazionali e ospita più di 300 aziende sponsor, con oltre 200 momenti di approfondimento su temi come l’evoluzione dell’e-commerce, il Retail Media, il Social Shopping, la sostenibilità e l’export digitale.

    Dall’era dell’istantaneità all’era delle aspettative

    Al centro dell’edizione 2026, il tema del Value Commerce emerge come chiave di lettura per comprendere la trasformazione in atto: il valore non è più solo economico, ma si configura come sintesi tra efficienza operativa per le imprese ed esperienza significativa per i consumatori. Le tecnologie abilitanti, in particolare l’Intelligenza Artificiale, amplificano entrambe le dimensioni, ridefinendo le aspettative degli acquirenti.

    Se Internet ha segnato l’era dell’istantaneità, l’AI segna l’era delle aspettative e delle esperienze“, dichiara Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Quando la tecnologia è in grado di agevolare processi e facilitare l’acquisto, il cliente si aspetta che lo faccia. Il tema del Value Commerce rappresenta proprio questo: la necessità, per imprese e consumatori, di riscoprire il concetto di valore come equilibrio tra efficienza, innovazione e prossimità, in un’epoca in cui l’AI sta ridefinendo i modelli di business, il commercio e il lavoro. Con Netcomm Forum miriamo a offrire a professionisti e aziende un luogo dove comprendere, sperimentare e costruire insieme il futuro del retail omnicanale.

    Netcomm AI Theatre: il fulcro dell’edizione 2026

    L’elemento centrale di questa edizione sarà il Netcomm AI Theatre, uno spazio interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata al commercio digitale e alla nuova catena del valore del retail. All’interno del Netcomm AI Theatre, esperti e aziende presenteranno casi concreti e progetti innovativi su come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando ogni fase del commercio: dalla scoperta del prodotto al customer care, dalla logistica alla fidelizzazione, dalla comunicazione all’analisi predittiva. L’obiettivo è offrire una visione pratica e concreta di come costruire valore in questa nuova era digitale.

    Accanto al Netcomm AI Theatre, tornano il Talent Village – un’area espositiva e di networking con un teatro dedicato ad un palinsesto di contenuti rivolti a persone, organizzazioni, piattaforme e innovazioni per l’HR – e il Creativity Award, che premia le migliori campagne creative dedicate a Netcomm Forum realizzate da espositori, sponsor e relatori.

    L’ecosistema Netcomm: gli eventi del 2026

    Come ogni anno, Netcomm accompagna il pubblico con un ricco calendario di eventi dedicati ai settori chiave del commercio digitale italiano.

    Netcomm Focus sono il ciclo di convegni tematici promosso da Netcomm per approfondire lo scenario dell’e-commerce e dell’innovazione digitale in ambiti specifici dell’economia italiana, dal Fashion & Beauty al Digital Marketing, dall’Health e Pharma al Food e Grocery. Il primo appuntamento è fissato per il 16 febbraio, con Netcomm Focus B2B Digital Commerce, dedicato alla trasformazione digitale del commercio tra imprese e filiere.

    In autunno, l’attenzione si sposterà sul Netcomm Award, giunto alla sua quindicesima edizione: il premio valorizza i migliori siti e-commerce in Italia attraverso la valutazione di una giuria di esperti del settore. La serata di premiazione celebra l’eccellenza e l’innovazione delle aziende che si sono distinte per qualità, creatività e capacità di offrire esperienze d’acquisto distintive.

    Share.

    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati