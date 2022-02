Netgear si unisce al Crestron Next Road Trip in Italia

Crestron, specialista globale nelle tecnologie per i luoghi di lavoro, hanno annunciato il CRESTRON Next Road Trip in Europa. Il truck attrezzato con un mobile center fornisce a ogni partecipante la possibilità di provare un ambiente più sicuro, per sperimentare le demo delle ultime tecnologie lanciate da Crestron e NETGEAR. NETGEAR la società di networking globale che offre prodotti tecnologici innovativi per le case, le aziende e i service provider in tutto il mondo e, specialista globale nelle tecnologie per i luoghi di lavoro, hanno annunciato il. Il truck attrezzato con un mobile center fornisce a ogni partecipante la possibilità di provare un ambiente più sicuro, per sperimentare le demo delle ultime tecnologie lanciate da Crestron e NETGEAR.

Sul truck sarà possibile provare l’intero ecosistema delle soluzioni di Crestron per l’ambiente di lavoro ibrido, per le classi, le aule pubbliche ed anche di più. NETGEAR sarà il fornitore ufficiale del networking per il roadshow e renderà disponibili anche molte delle features degli Switch NETGEAR Pro AV

“Siamo lieti della partnership con un’azienda leader nel settore come NETGEAR in questa serie di eventi”, ha dichiarato Annelies Kampert, vicepresidente e general manager di Crestron Europe. “Abbiamo lanciato dei prodotti strepitosi negli scorsi anni, e ne abbiamo anche di più belli in previsione. Non vediamo l’ora di mostrare ai nostri rivenditori, partner e clienti in Europa quanto queste innovazioni possano semplificare il nostro modo di lavorare. Sappiamo che alcuni clienti sono ancora restii a viaggiare e preferiscono esperienze più personalizzate, magari su piccola scala, ed è per questo che il CRESTRON Next Road Trip Europe offre ai visitatori un ambiente strettamente controllato, nel quale poter interagire con i nostri prodotti e imparare dai loro rappresentanti Crestron di zona, in luoghi accessibili e soprattutto vicino a casa”.

“NETGEAR significa innovazione e leadership nel settore dello switching AV-over-IP, cioè gli Switch pensati per l’audio video digitale,” ha detto Richard Jonker, VP, Business Development per AV-over-IP in NETGEAR. “Con l’hardware e il software M4250 includendo NETGEAR IGMP+, abbiamo semplificato la messa in campo di CRESTRON DM NVX®.. Questo è l’ecosistema di punta dell’AV con connessione USB disegnato per funzionare con un network IP.”

I nomi più importanti nell’AudioVideo riconoscono i benefici degli Switch NETGEAR ingegnerizzati per l’AV professionale e favoriscono il percorso di sviluppo dell’AV su IP – facendo in modo che audio, video e i loro controlli siano interfunzionanti su una rete IP. Partendo dal successo della linea M4300 di Switch Managed, NETGEAR ha ridisegnato la nuova serie di Switch M4250 seguendo i suggerimenti ricevuti dagli installatori e system integrator AV, utenti e partners. NETGEAR ha fatto tesoro dei 25 anni di esperienza nel networking per fare in modo che gli Switch – dedicati ai professionisti dell’AV – abbiano tutto il necessario per rispondere alle necessità di invio di audio, video e dei controlli su una rete IP. Ciò che ne risulta è che NETGEAR è il produttore di Switch con il più alto livello di raccomandazioni dagli esperti nel mondo degli sviluppi di audiovideo su IP.

Il Crestron Next Road Trip Europe girerà tutta l’Europa a partire da Marzo 2022. Toccherà 19 Paesi in 38 tappe.

In Italia fermerà a Milano (4 aprile 2022) e Roma (6 aprile 2022).