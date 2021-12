Sharp/NEC ad ISE 2022

Sharp NEC Display Solutions Europe sarà presente ad ISE 2022 (Integrated Systems Europe) di Barcellona i prossimi 1-4 febbraio presso lo stand E600/Padiglione 3, la più grande ed importante fiera al mondo per i mercati dell’ a/v e della system integration. Sharp/NEC presenterà le ultime soluzioni visual ed innovazioni tecnologiche dei due marchi leader, confluiti in un unico brand e recante il tema “Beyond Expection”.

La nuova joint venture Sharp/NEC rappresenta per i propri clienti e partner un grande valore aggiunto, grazie ad un portafoglio potenziato di prodotti e servizi professionali ed un team integrato e fortemente rafforzato. Il debutto ad ISE sarà, quindi, l’occasione per presentere i vantaggi della nuova società recentemente costituita. Le principali novità includeranno le soluzioni innovative per il futuro del lavoro ibrido e la collaborazione da remoto, nonché le ultime applicazioni business-critical per i settori transportation, retail signage ed education. Le soluzioni si basano sulla combinazione di hardware con una qualità dell’immagine straordinaria, software intuitivo e design incentrato sull’utente. La combinazione di questi fattori offrirà incredibili opportunità per comunicare al meglio con i clienti e collaborare agevolmente con i colleghi.

“Ad ISE 2022 clienti e partner avranno l’occasione di sperimentare le sinergie createsi attraverso la nostra nuova joint venture”, afferma Ian Barnard, nuovo Senior Vice President Marketing and Product Management di Sharp NEC Display Solutions Europe. “Mostreremo ai nostri clienti i grandi vantaggi dell’approccio unificato che stiamo perfezionando in Sharp/NEC, come l’innovativa tecnologia 8K, che offre chiarezza e profondità senza precedenti o la più ampia gamma di prodotti display Sharp/NEC, che si traduce in scelta e flessibilità per l’utente. Non ultimo, le nostre risorse condivise e l’impegno per la qualità garantiscono ai clienti efficienza e sostenibilità”.

Nell’area New Work dello stand sarà visibile un esempio delle possibilità della nuova joint venture. La gamma di nuove soluzioni per meeting e collaboration includerà il touch-responsive NEC MultiSync WD551 Windows Collaboration display diventata ormai una necessità per l’ufficio, insieme alla fusione tra il display Sharp L752B e la nuova Synappx platform di applicazioni e servizi, che sta trasferendo la comodità del lavoro da casa al luogo di lavoro. Altri settori verticali industriali troveranno sezioni dello stand dedicate alle loro esigenze. Le soluzioni per l’istruzione superiore rappresentano un nuovo approccio alla categoria dei proiettori, diventata indispensabile per qualsiasi istituto di istruzione. Il signage per i settori retail e transportation è un settore in rapida evoluzione in cui le nuove soluzioni Sharp/NEC riserveranno grandi sorprese per i visitatori.

Inoltre, Sharp/NEC presenterà la prossima generazione di soluzioni Direct View LED solutions. versatili e a prova di futuro. I contenuti accattivanti presenti sulle nuove line-up offrono una configurazione semplice ed un’immediata operatività, mentre i modelli LED di fascia alta presentano passi di pixel più fini, per una migliore esperienza visiva anche negli ambienti più luminosi.

“ISE 2022 è una grande opportunità per il debutto della nostra joint venture, nonostante i tempi difficili che tutti stiamo vivendo”, osserva Barnard. “ISE è stato a lungo un importante punto di incontro sia per Sharp che per NEC e siamo sicuri che gli organizzatori stiano adottando le misure necessarie per rendere l’evento sicuro e di successo. Al pari di altri, stiamo affrontando il tema della sciurezza con molta serietà e responsabilità”.