Sharp sarà a ISE 2026

Sharp Display Solutions Europe, la divisione Audio Video di Sharp Europe, esporrà le sue affidabili tecnologie e soluzioni display allo stand 3E500 nel padiglione 3 dell’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, che si terrà dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via. Con il tema “Focus – Now and Beyond”, Sharp mostrerà tecnologie progettate per garantire precisione, affidabilità, valore a lungo termine e operatività sostenibile, riaffermando il proprio impegno costante nel supportare i clienti con soluzioni visual innovative.

Prestazioni all’avanguardia per il futuro dell’AV

ISE è l’evento leader a livello mondiale per il mondo audiovisivo professionale e dell’integrazione di sistemi. Dopo aver ospitato più di 1.600 espositori e aver registrato oltre 185.700 visite nel 2025, l’edizione 2026 si prospetta come un altro anno da record, considerando che le aziende del settore AV continuano a investire in nuove funzionalità, resilienza dei sistemi e cicli di vita tecnologici sostenibili.

“A ISE 2026 presenteremo soluzioni visive progettate per aiutare le organizzazioni a liberare tutto il potenziale delle loro attività”, ha affermato Ian Barnard, Senior Vice President Marketing and Product Management EMEA di Sharp Display Solutions Europe GmbH. “Il tema ‘Focus – Now and Beyond’ riflette il nostro continuo impegno nel fornire una tecnologia display che combini prestazioni eccezionali con affidabilità a lungo termine, sostenibilità e sicurezza, consentendo ai nostri clienti di innovare con fiducia”.

Eccellenza ingegneristica in tutta la gamma display

Sharp metterà in evidenza le principali aree di innovazione nella sua gamma di display e proiettori. Ciò include soluzioni dvLED con image processing di fascia alta, efficienza energetica e prestazioni cromatiche migliorate, offrendo esperienze visive sostenibili e uniformi su grandi schermi digitali. I grandi display interattivi di livello professionale dimostreranno sicurezza, durata e affidabilità a lungo termine, progettati per soddisfare gli standard di sicurezza antincendio e resistere ad ambienti pubblici complessi. L’utilizzo di proiettori con tecnologia light engine a tenuta stagna e componenti interni di elevata qualità consente ai clienti di godere di una maggiore durata dei dispositivi, ridurre la manutenzione e supportare un funzionamento sostenibile.

Vivere l’esperienza “one Sharp” in azione

Coloro che parteciperanno ad ISE potranno scoprire “one Sharp” in azione, dove tecnologia audio video, IT, servizi gestiti e soluzioni per l’ambiente di lavoro convergono sotto un’unica e coesa brand identity. Lo stand presenterà i pluripremiati display ePaper Sharp, i dvLED ad alta efficienza energetica, avvincenti installazioni di proiezione, display di grande formato e innovazioni nel campo del modular computing, tutti progettati per offrire scenari applicativi flessibili, scalabili e pronti per il futuro. Le soluzioni Sharp aiutano le aziende a coinvolgere le persone nei luoghi di lavoro, negli ambienti adibiti alla formazione, negli spazi pubblici e nelle operazioni mission-critical.

Hiperwall, il potente controller per videowall IP-based, consentirà di trasmettere contenuti su molteplici display dello stand, mostrando casi di utilizzo che avvengono tipicamente in ambienti mission-critical come le sale di controllo.

Visite guidate dello stand con esperti di Sharp

I visitatori potranno prenotare visite guidate condotte dagli esperti Sharp per scoprire le soluzioni display di nuova generazione e comprendere come l’azienda aiuti le organizzazioni a prosperare in un mondo del lavoro in rapida evoluzione. Le visite guidate, di circa 45 minuti, saranno disponibili in più lingue e avranno un numero limitato di partecipanti.