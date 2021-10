Stampanti per etichette: OKI Europe si prepara a Enolitech

Per mostrare al grande pubblico l’efficienza delle sue stampanti per etichette, OKI Europe sarà presente dal 17 al 19 ottobre a Enolitech, manifestazione internazionale attesa presso la Fiera di Verona.

Qui, al Pad. 6 – Stand B8, OKI sarà ancora una volta pronta a recitare un ruolo da protagonista in un settore nel quale ha già dimostrato quanto possano essere efficaci le sue stampanti per etichette.

La felice esperienza che lega le tecnologie OKI e il settore enologico vanta case study di successo. Un successo dovuto al fatto che le stampanti digitali OKI con tecnologia LED proprietaria rispecchiano esattamente il tipo di soluzione ricercata dalle medie e piccole aziende operanti in tale ambito.

Stampanti per etichette: con OKI la stampa è in-house e just-in-time

La possibilità di stampare in-house e just-in-time si abbina alla scalabilità produttiva a partire persino da una sola etichetta. Nessun vincolo per i produttori che, pur non essendo professionisti della stampa, desiderano realizzare autonomamente le proprie etichette senza rinunciare a quelle caratteristiche ormai universalmente legate alle stampanti digitali OKI. Un’impareggiabile combinazione tra qualità di stampa professionale, versatilità, ingombro minimo e costi estremamente accessibili. Un insieme di peculiarità che, unite alla facilità d’uso e alla grande affidabilità, rendono le stampanti OKI estremamente appetibili per un ampio ventaglio di aziende del settore.

Presso lo stand OKI, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà catalizzata totalmente dalle stampanti per etichette Serie OKI Pro10xx. Pro1050, dotata di 5 stazioni colore (CMYK+W), e la sorella Pro1040 (che stampa in quadricromia), hanno fin da subito avuto successo grazie alla capacità di rispondere alle necessità del cliente, con in più la possibilità di essere abbinate a diversi accessori come sbobinatori, ribobinatori e fustellatori digitali. In particolare, la possibilità di stampare in bianco consente di accedere a un novero di applicazioni estremamente ampio e particolarmente funzionale in un settore come quello vitivinicolo e dell’olivicoltura, aprendo anche all’utilizzo di supporti di stampa trasparenti. Alle evidenti potenzialità applicative di questi dispostivi si aggiunge proprio l’opportunità di utilizzare un ampio range di supporti di stampa non pretrattati, caratteristica che accresce ancora più l’appeal di entrambe le soluzioni di stampa.