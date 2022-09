Storage Day 2022: la seconda tappa il 21 settembre

A seguito del successo registrato in occasione della prima edizione svoltasi a Verona lo scorso giugno, il prossimo mercoledì 21 settembre Share Distribuzione propone, questa volta a Roma, una seconda tappa del suo Storage Day 2022, l’evento interamente dedicato al mondo delle soluzioni di iperconvergenza, storage e business continuity.

Nata 1989 con il nome ALTAIR come distributore di componentistica informatica e produttore di PC con il marchio Colorgraphics, Share Distribuzione oggi è, infatti, una realtà altamente specializzata nel settore server e storage.

Per questo, insieme a QSAN, Supermicro e HMS Fincantieri, sponsor ufficiali dell’evento, il nuovo evento a calendario sarà l’occasione per entrare in contatto con una nuova frontiera dell’infrastruttura IT per le aziende.

Preparatevi a scoprire tutte le novità nella seconda tappa dello Storage Day 2022 in programma il 21 settembre 2022, dalle 8:45 alle 16:00, presso il Best Western Premier Hotel Royal Santina in Via Marsala 22 a Roma.

La ricca agenda prevede la presentazione di una serie di tecnologie “chiave” per il settore e una demo della soluzione in HA in iperconvergenza (Full NVMe) proprio a cura del management di Share Distribuzione.

Alle ore, 16.00, al termine previsto dell’evento, anche l’estrazione dei premi per ringraziare tutti i partecipanti all’evento.

Il link alla registrazione gratuita è QUI