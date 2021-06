Aziende, attività commerciali e professionisti sono invitati a FUSA Expo, primo evento B2B in presenza a Brixia Forum, che si terrà a Brescia da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre 2021.

Organizzata da Area Fiera, nella tre giorni di esposizione, FUSA Expo si configura come evento business con un format innovativo ed essenziale, un’opportunità reale per aziende, attività̀ commerciali e studi professionali di scoprire in un unico luogo le migliori forniture e le novità per ambienti di lavoro e uffici, le innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, i servizi fondamentali per l’impresa e le soluzioni all’avanguardia di performance marketing sino all’incontro diretto con consulenti altamente qualificati.

L’elenco delle categorie presenti in fiera:

Arredamento e design per l’ufficio

Arredamento per attività commerciali

Soluzioni strutturali

Tecnologie e attrezzature

Consulenza e formazione

Marketing e comunicazione

Gestione e servizi

Sicurezza.

A FUSA Expo anche un fitto palinsesto di eventi collaterali

La fiera, che ha già raccolto un numero di adesioni superiori alle aspettative, oltre all’area espositiva, offrirà al pubblico moltissimi workshop tecnici e specialistici disponibili a titolo gratuito, oltre ad una serie di appuntamenti per i quali verranno, in collaborazione con gli ordini professionali di riferimento, riconosciuti crediti formativi.

I temi che verranno affrontati sono di grandissima attualità.

Fra gli appuntamenti già schedulati:

*Assunzioni e licenziamenti: come gestire il rapporto di lavoro (*formazione che dà diritto a crediti formativi in collaborazione con gli ordini di riferimento)

Nuovo regolamento europeo GDPR e sulla privacy negli impianti di sicurezza

Società benefits. Cosa sono e perché cambieranno il mondo

Il rischio sismico. Valutazione e miglioramento della sicurezza aziendale

Creare strategie di innovazione: workshop interattivo sul design thinking

Il temporary manager come soluzione alla crisi d’impresa

Siti web, Seo e social: migliorare il web marketing aziendale

Cybersecurity: garantire la sicurezza dei sistemi informatici e delle reti

*Le piante per sanificare l’aria all’interno dei luoghi di lavoro

(*formazione che dà diritto a crediti formativi in collaborazione con gli ordini di riferimento)

(*formazione che dà diritto a crediti formativi in collaborazione con gli ordini di riferimento) Evoluzione del superbonus 110%

L’illuminazione efficace per un miglior comfort lavorativo

Rafforzare l’employer branding dell’azienda di appartenenza

Come superare le problematiche doganali e utilizzare al meglio gli accordi bilaterali tra Paesi

Welfare aziendale. Valore, soluzioni, idee

Archiviazione ottica e conservazione digitale dei documenti

Passaggio generazionale. Rischi e strategie

E-commerce. Le soluzioni per vendere online

Gli appuntamenti collaterali sono in costante aggiornamento, e il loro elenco è disponibile su www.fusaexpo.it e sui canali social della fiera.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mauro Grandi, CEO di Area Expo: «Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato e dobbiamo dunque essere pronti a sviluppare contenuti atti a offrire supporti e idee innovative alle aziende, per aiutarle ad affrontare il cambiamento».

Il pubblico di riferimento dell’evento B2B è composto da aziende, attività commerciali, liberi professionisti, operatori, designer, facility manager, enti pubblici attività commerciali e associazioni e responsabili acquisti: visitatori di sicuro interesse per gli espositori presenti.