Synology 2022 AND BEYOND: tutte le novità dell’azienda per il prossimo anno

Synology ha annunciato la data del suo evento annuale Synology 2022 AND BEYOND (REGISTRATI QUI), che si terrà in formato online giovedì 2 dicembre 2021 alle 18:00. L’evento presenterà le principali innovazioni alle soluzioni e alle principali funzionalità di archiviazione dell’azienda, e illustrerà gli aggiornamenti previsti per le soluzioni di rete e di sorveglianza, con annunci importanti in tema di Surveillance Station, SRM e DSM.

Prestazioni, affidabilità e sicurezza saranno i punti chiave dell’evento di quest’anno. Synology introdurrà nuove funzionalità che cambieranno il modo in cui gli utenti proteggono i loro dati, le reti e le risorse fisiche, sincronizzano e condividono i file e gestiscono grandi distribuzioni di dati.

