Tecnologie per la Scuola 4.0 nei workshop di BenQ

Ci sono le tecnologie per la Scuola 4.0 al centro dei workshop messi a calendario quest’anno da BenQ in occasione di Didacta Italia.

Alla più importante fiera nazionale dedicata al mondo delle scuole, che si terrà dall’8 al 10 marzo a Firenze presso la Fortezza da Basso, andrà, infatti, in scena un ricco calendario di workshop che in questa edizione avrà come focus la grande capacità innovativa che le tecnologie per la Scuola 4.0 possono portare alla didattica e all’apprendimento.

Specializzata nello sviluppo di tecnologie digitali, con particolare riferimento al settore education, BenQ affiancherà all’organizzazione dei workshop la presentazione delle proprie lavagne interattive Pro ed Essential (modelli RP03, RE01 e RE03), ultima frontiera delle tecnologie per la Scuola 4.0 e una didattica capace di coniugare coinvolgimento, inclusività, semplicità d’uso e attenzione alla salute.

Tutti i workshop si terranno presso lo stand BenQ i 11, all’interno del Padiglione Spadolini, piano inferiore.

Di seguito il calendario completo dei workshop per toccare con mano e applicare le tecnologie per la Scuola 4.0.

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

Ore 09:45 – 10:15

Lezioni interattive per la Scuola 4.0

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 10:30 – 11:00

Scuola 4.0: valorizzare il ruolo del docente attraverso la tecnologia

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Giancarlo Aletti

Ore 11:15 – 11:45

Videoproiezione immersiva 4.0: tutto quello che c’è da sapere

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Moreno Stornelli

Ore 12:00 – 12:30

Nuove strategie didattiche

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 12:45 – 13:15

Videoproiezione immersiva 4.0: tutto quello che c’è da sapere

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Moreno Stornelli

Ore 14:00 – 14:30

Lezioni interattive per la Scuola 4.0

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 14:30 – 15:00

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

Ore 15:00 – 15:30

Videoproiezione immersiva 4.0: tutto quello che c’è da sapere

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Moreno Stornelli

Ore 15:45 – 16:15

I prof a scuola senza zaino!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Filomena Pizzulli in collaborazione con CampuStore Academy

Ore 16:30 – 17:00

Lezioni e contenuti a portata di…click!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 17:15 – 17:45

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

Ore 10:00 – 10:30

Lezioni e contenuti a portata di…click!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 10:45 – 11:15

I Prof a Scuola senza Zaino!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Filomena Pizzulli in collaborazione con CampuStore Academy

Ore 11:30 – 12:00

Scuola 4.0: valorizzare il ruolo del docente attraverso la tecnologia

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Giancarlo Aletti

Ore 12:00 – 12:30

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

Ore 12:30 – 13:00

A scuola con il Prof Piergiovanni: idee e strumenti per progettare lezioni efficaci

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORE: Luca Piergiovanni in collaborazione con Campustore Academy

Ore 13:45 – 14:15

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

Ore 14:15 – 14:45

Lezioni interattive per la Scuola 4.0

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 15:00 – 15:30

Nuove strategie didattiche

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 15:45 – 16:15

I Prof a Scuola senza Zaino!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Filomena Pizzulli in collaborazione con CampuStore Academy

Ore 16:30 – 17:00

Gestire tutte le lavagne interattive con un click!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 17:15 – 17:45

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

VENERDÌ 10 MARZO 2023

Ore 10:15 – 10:45

Gestire tutte le lavagne interattive con un click!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 11:00 – 11:30

Lezioni interattive per la Scuola 4.0

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Alessandro Forte

Ore 11:45 – 12:15

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20

Ore 12:30 – 13:00

I Prof a Scuola senza Zaino!

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Filomena Pizzulli in collaborazione con CampuStore Academy

Ore 13:30 – 14:00

Scuola 4.0: valorizzare il ruolo del docente attraverso la tecnologia

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Giancarlo Aletti

Ore 14:00 – 14:30

A scuola con il Prof Piergiovanni: idee e strumenti per progettare lezioni efficaci

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Luca Piergiovanni in collaborazione con Campustore Academy

Ore 14:45 – 15:15

A scuola con il Prof Piergiovanni: idee e strumenti per progettare lezioni efficaci

CAPIENZA MASSIMA: 11

RELATORI: Luca Piergiovanni in collaborazione con Campustore Academy

Ore 15:15 – 15:45

Quiz Time con Kahoot!

CAPIENZA MASSIMA: 20