“The Next Now” – NRF 2026: Retail’s Big Show Europe: dal 15 al 17 settembre a Parigi

La seconda edizione di NRF 2026: Retail’s Big Show Europe, il principale evento internazionale dedicato al retail in Europa, si terrà a Parigi dal 15 al 17 settembre 2026. Dopo NRF Retail’s Big Show a New York e NRF Retail’s Big Show Asia Pacific a Singapore, l’evento parigino approfondirà il tema “The Next Now”, analizzando le trasformazioni che stanno ridefinendo il retail europeo e globale oggi e negli anni a venire.

In un contesto caratterizzato dall’accelerazione tecnologica, dall’ascesa dell’intelligenza artificiale, da aspettative dei consumatori in continua evoluzione e da crescenti esigenze di sostenibilità, NRF 2026: Retail’s Big Show Europe riunirà i principali decisori del settore retail per condividere spunti concreti, casi studio e soluzioni operative in grado di rispondere alla trasformazione in atto dell’industria.

Un evento che plasma il futuro del retail

Nel corso di tre giorni, NRF 2026: Retail’s Big Show Europe si concentrerà sulle principali aree di crescita del settore, tra cui supply chain intelligenti, percorsi di acquisto personalizzati, design circolare e collaborazioni transfrontaliere.

L’evento riunirà oltre 12.000 partecipanti, in rappresentanza di 4.200 brand innovativi, 525 espositori e 200 relatori provenienti da più di 60 Paesi, oltre a più di 100 sessioni esclusive. La manifestazione presenterà all’interno di un’ampia area espositiva le più recenti innovazioni nella digitalizzazione del retail, nella customer experience e nelle performance operative.

Formati esperienziali, come tour guidati e visite ai concept store parigini, arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei partecipanti.

L’evento includerà inoltre interventi keynote di dirigenti di primo piano a livello globale e sessioni tematiche di approfondimento, dedicate all’analisi di casi di studio concreti provenienti da tutto il mondo.

Un advisory board internazionale a supporto della trasformazione del settore

L’advisory board di NRF 2026: Retail’s Big Show Europe è composto da leader internazionali dell’industria retail, tra cui Aliyah Khaki, Technology Innovation Manager presso Marks & Spencer, Olaf Maecker, VP of AI & Automation presso Metro Digital, Nijole Kvietkauskaite, CEO di IKI, e Bård Kvamme, Retail Director presso Norrøna. Insieme offrono una visione strategica e sostengono l’innovazione e la collaborazione transfrontaliera all’interno del panorama retail europeo.