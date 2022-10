Torna REAS: SINORA c’è

SINORA, system integrator dedicato alle realtà che hanno come elemento centrale l’obiettivo di comunicare e trasferire dati agevolmente in situazioni di emergenza, sarà di nuovo tra i protagonisti dell’emergenza al REAS, l’evento di riferimento per il settore che si terrà presso il Centro Fiera di Montichiari dal 7 al 9 ottobre.

Diverse le soluzioni che verranno presentate allo stand SINORA: dai più moderni apparati radio professionali portatili e veicolari firmati Motorola Solutions, alle telecamere Avigilon e bodycam, per poi arrivare alla linea di soluzioni trasportabili e campali SNR® e alla Centrale Operativa UniqueSwap.

Le comunicazioni mission critical, infatti, sono da sempre il punto focale di SINORA, avvezza a dialogare con la Pubblica Amministrazione ad ampio spettro, compresa la Protezione Civile e i corpi dell’emergenza quali Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, gli Enti militari e le associazioni di volontariato.

Le soluzioni portate SINORA all’evento REAS

Nello specifico, la linea SNR® rappresenta di fatto il simbolo identificativo dell’attività di progettazione e realizzazione di soluzioni e prodotti utilizzabili in qualsiasi contesto campale, atti a garantire le comunicazioni in casi di allarme o di allerta.

Si pensi, per esempio, all’operatività della Protezione Civile o della CRI a seguito di un’alluvione piuttosto che un terremoto.

In questi particolari scenari occorre intervenire tempestivamente, usufruendo di una rete radio che possa essere attivata in un contesto nomade, con apparati facilmente trasportabili, installabili ed adattabili in un campo base, rispondenti quindi alla necessità di scambiare informazioni in modo veloce e mirato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sabrina Vescovi, Direttore Generale di SINORA: «Da anni lavoriamo al fianco dei corpi di polizia, protezione civile, emergenza sanitaria, multiutilities, e a tutte quelle realtà industriali che hanno l’esigenza di avere comunicazioni sempre disponibili. Per chi si occupa di salvare vite, di intervenire durante terremoti, incidenti, slavine o di fornire assistenza in situazioni di estrema necessità, attivare canali di comunicazione in luoghi non supportati da infrastrutture già esistenti o creare reti di comunicazioni radio private tempestivamente è di vitale importanza».

Per saperne di più, appuntamento con SINORA vi al REAS, Padiglione 5 Stand C36-D35.