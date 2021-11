TP-Link partecipa a Sicurezza 2021 con un ventaglio di soluzioni innovative

TP-Link, produttore di soluzioni di networking, annuncia la propria presenza a Sicurezza 2021, la manifestazione dedicata alle tecnologie per la security che si tiene a Milano tra il 22 e il 24 novembre prossimi.

In piena trasformazione digitale, l’attenzione verso la sicurezza informatica deve essere massima, poiché da essa dipendono la business continuity e la capacità di proteggere efficacemente i dati dei processi aziendali, quelli dei dipendenti e dei clienti. La digitalizzazione dei processi e i nuovi modelli di lavoro hanno infatti portato efficienza e produttività, ma hanno anche moltiplicato le minacce ed esteso il perimetro informatico da proteggere. Sicurezza 2021 è un appuntamento fondamentale per fare il punto sull’innovazione, sulle tecnologie di security e i trend di mercato, nonché un’occasione di confronto tra gli operatori.

TP-Link partecipa alla manifestazione per la seconda volta, dimostrando il suo crescente investimento nel mondo del business enterprise e della sicurezza. In particolare, l’azienda si sta impegnando fortemente perché la qualità dei suoi apparati di networking, i benefici dell’erogazione cloud e la capacità di monitorare reti complesse in modo rapido ed efficace diventino un punto di riferimento per tutte le imprese che desiderano una rete solida, sicura e resiliente. A Sicurezza 2021, TP-Link porterà le novità della gamma business Omada SDN, la soluzione Software Defined che comprende un ventaglio di opzioni wireless e cablate pensate per imprese e strutture di ogni dimensione.

Alla linea completa di dispositivi, che comprende svariati Access Point, Switch, Gateway e Hardware Controller, Omada SDN aggiunge la potenza dell’AI, l’accessibilità e la scalabilità del cloud, che permette ai System Integrator di monitorare in modo semplice, intuitivo e proattivo la rete, massimizzando l’efficacia degli interventi e ottimizzando i costi di gestione. Particolare focus, inoltre, verrà dato alle soluzioni Wi-Fi 6 e agli apparati di rete MultiGigabit e PoE, oltre ai nuovi dispositivi della gamma Agile Solutions, dedicata ai Service Provider.