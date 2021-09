Wi-Fi 6 outdoor: portata fino a 1 km con Cambium Networks

Cambium Networks ha annunciato al mercato i nuovi access point Wi-Fi 6 outdoor XV2-2T capaci di offrire una portata fino a 1 km, consentendo una significativa riduzione delle attrezzature e dei costi necessari per coprire efficacemente una determinata area. Grazie all’abbinamento con le soluzioni cnWave multi-gigabit 60 GHz di Cambium Networks per il backhaul Wi-Fi, gli operatori di rete possono ora coprire vaste aree con velocità di connessione molto elevate.

Stando a quanto affermato in una nota ufficiale da Bruce Miller, Vice President of Enterprise Marketing, Cambium Networks: «La maggiore portata della XV2-2T significa che una determinata area può essere coperta con molti meno access point. Ciò si traduce in costi di attrezzatura, backhaul, cablaggio, installazione e manutenzione notevolmente inferiori. Combinando questo con il prezzo estremamente interessante del prodotto, si riduce drasticamente sia l’investimento iniziale nella soluzione che il TCO nel corso della sua vita operativa».

E il mercato sembra dargli ragione.

L’XV2-2T è stato recentemente utilizzato durante un evento degli Olympic Trials presso il McKenzie Community Track in Oregon come parte di una rete “pop-up”, all’interno di un’infrastruttura a banda larga basata su PMP 450 CBRS, per supportare centinaia di partecipanti, atleti e personale presenti all’evento, oltre che a consentire la diretta in streaming dell’evento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, uno dei principali Managed Service Provider in Oregon, che ha gestito l’installazione: «L’access point Wi-Fi 6 outdoor di Cambium dispone di antenne ad alto guadagno, che supportano costantemente prestazioni eccellenti su distanze anche molto estese. Durante l’evento, un AP ha coperto l’intera struttura e ha fornito larghezza di banda sufficiente per lo streaming video dall’evento senza problemi a 157 dispositivi di utenti univoci che sono stati in grado di connettersi attraverso lo stadio all’AP a distanze di diverse centinaia di metri senza problemi».

Per Chaz Hager, presidente di North River IT, un MSP in North Dakota: «Siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni e, soprattutto, della copertura dell’XV2-2T. Le sue prestazioni hanno facilmente superato ogni barriera, connettendo luoghi difficili da raggiungere, risolvendo brillantemente difficili sfide di installazione».

Ancora secondo quanto riferito da Shawn Kung, Direttore per l’Information Technology presso l’Università Mary Hardin-Baylor: «Abbiamo installato il Cambium XV2-2T in un’area pubblica aperta del nostro campus. È stato un salto di qualità impressionante, con una portata e una capacità decisamente migliori rispetto alle tecnologie di vecchia generazione. Questa soluzione si adatta bene alle nostre esigenze di espansione della copertura in tutto il campus, per gli spazi pubblici e nelle aree ad alta densità durante gli eventi. Ancora più interessante è la possibilità di combinarlo con cnWave a 60 GHz di Cambium per il backhaul Wi-Fi, come soluzione wireless end-to-end».

Infine, come concluso da Rad Sethuraman, Vice President of Product Management di Cambium Networks: «Cambium Networks ha una consolidata tradizione nello sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless innovative. Ad esempio, la nostra tecnologia wireless punto-punto ha fornito chiamate vocali e video ad alta definizione fino a 245 km di distanza. Le nostre soluzioni Wi-Fi cnWave a 60 GHz sono in grado di raggiungere velocità >10 Gbps collegando edifici e siti attraverso reti di campus e metropolitane. E ora la nuova soluzione Wi-Fi 6 outdoor XV2-2T offre una portata utile fino a 1 km ed è in grado di farlo con un Total Cost of Ownership (TCO) significativamente inferiore rispetto alle soluzioni della concorrenza sul mercato».

Le funzionalità chiave dell’access point Wi-Fi 6 outdoor XV2-2T