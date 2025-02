Zyxel Networks: appuntamento a Roma con la NIS2 il 19 Marzo

Dopo il successo della prima tappa tenutasi il 5 dicembre 2024 a Modena, Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, annuncia la seconda tappa dell’evento “L’Era della NIS2. Strategie per una Supply Chain Sicura: Come Supportare le PMI nell’Applicazione delle Nuove Regole”, che si terrà a Roma il 19 marzo 2025.

L’incontro organizzato da Zyxel Networks è rivolto ai rivenditori IT che vogliono essere consapevoli in materia di cybersecurity e compliance normativa rivolta alle piccole e medie imprese. Offrirà un’analisi approfondita delle disposizioni introdotte dalla direttiva NIS2, con un focus particolare sul ruolo essenziale delle PMI nella gestione del rischio e nella protezione della supply chain digitale. Verranno fornite indicazioni pratiche e strumenti di supporto per aiutare le PMI e i rivenditori a rispondere adeguatamente e ad affrontare con sicurezza i nuovi obblighi normativi.

A dare concretezza all’evento, sarà l’Avvocato Valentina Frediani, Fondatrice di Colin & Partners e riconosciuta esperta di diritto delle nuove tecnologie. Con una solida esperienza come docente in privacy e contrattualistica informatica, l’Avv. Valentina Frediani illustrerà gli aspetti chiave della normativa e la timeline per la sua applicazione, approfondendo in modo operativo la gestione del rischio, la protezione dei dati e la risposta agli incidenti. A moderare il dibattito sarà Davide Paniate, autore e volto di ZeligLab e Zelig, che con la sua esperienza e ironia darà un tocco di dinamicità all’incontro.

Zyxel Networks offre un’opportunità di formazione e networking

Zyxel Networks invita tutti i professionisti del settore ad approfittare di questa occasione preziosa di formazione, confronto e condivisione, per scoprire come le soluzioni di sicurezza Zyxel Networks possono supportare le PMI e i rivenditori IT nel conformarsi alle nuove normative, tutelando le loro infrastrutture digitali.

Informazioni sull’evento

Titolo: L’Era della NIS2. Strategie per una Supply Chain Sicura: Come Supportare le PMI nell’Applicazione delle Nuove Regole.

Data e ora: mercoledì 19 marzo 2025 | ore 9.30 – 15.00

Luogo: Il Portale Ostiense, Via del Porto Fluviale 71, Roma

Iscrizione

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati.