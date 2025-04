Dimar Group sceglie le soluzioni di automazione intelligente di Zebra

Zebra Technologies Corporation, leader mondiale nella digitalizzazione e nell’automazione delle attività in prima linea, ha annunciato che Dimar Group ha ottenuto risparmi di tempo del 50% nella gestione delle operazioni di logistica più critiche grazie a una nuova soluzione di automazione intelligente basata su una flotta di mobile computer TC53 di Zebra con software Zebra Dimensioning Mobile Parcel integrato.

Le esigenze di Dimar Group

Dimar Group conta oltre 4.000 dipendenti distribuiti in 125 esercizi commerciali in Italia e possiede più di 100 punti vendita in tutto il Paese tra supermercati, minimarket, ipermercati e discount e servizi di e-commerce.

Gli operatori in prima linea hanno bisogno di misurazioni precise dai fornitori, sia per quanto riguarda le dimensioni degli imballaggi esterni che dei sotto imballaggi, di un elevato livello di accuratezza dei dati e di verifiche precise delle spedizioni dei prodotti, per consentire che gli articoli siano stoccati correttamente e posizionati in modo appropriato nel punto vendita.

In precedenza, gli operatori dovevano registrare manualmente le dimensioni del pacco, con conseguenti errori di immissione dei dati e perdite di tempo. Per raggiungere il livello di accuratezza e visibilità dell’inventario necessario, Dimar Group ha collaborato con Lexter Italia, Premier Solutions e Registered ISV Partner di Zebra, e Zebra Technologies.

“Volevamo che le nostre operazioni logistiche fossero più intelligenti e automatizzate, in particolare la misurazione delle dimensioni dei pacchi di spedizione”, ha affermato Livio Bernocco, CIO di Dimar Group. “Questa visibilità è essenziale per calcolare e prevedere i volumi delle merci e ottimizzare i materiali, la loro gestione e il trasporto, nonché i costi associati”.

La tecnologia Zebra scelta e implementata

Dimar Group ha scelto i mobile computer TC53 di Zebra con il software integrato Zebra Dimensioning Mobile Parcel, basato sulla tecnologia di sensori time-of-flight e sugli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) proprietari di Zebra, che lavorano insieme per ricostruire e misurare virtualmente gli articoli. Il software Mobile Parcel è in grado di rilevare le dimensioni di pacchi cuboidali standard e di articoli irregolari non cuboidali.

Questa soluzione di automazione intelligente consente ai lavoratori di accedere alle informazioni e alle applicazioni necessarie per gestire la logistica in modo efficiente. Fornisce calcoli affidabili dei volumi di spedizione e ottimizza i costi e le attività attraverso un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) intuitiva. Inoltre, integra le dimensioni dei pacchi nei sistemi aziendali di gestione del magazzino.

“Questi dispositivi dotati di intelligenza artificiale e integrati con il nostro sistema di gestione consentono a Dimar Group di unificare e migliorare la manutenzione dei dati, eliminando la registrazione manuale e riducendo i tempi di misurazione del 50%”, ha dichiarato Livio Bernocco.

Ogni mobile computer di Zebra registra fino a 50 misurazioni a settimana e aggiorna automaticamente i dati in reale, semplificando e salvaguardando la qualità dei dati operativi. Ciò consente uno stoccaggio e un trasporto delle merci più efficiente e accurato, nonché l’ottimizzazione delle scorte.

“I team di logistica svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i negozi e i consumatori ottengano ciò di cui hanno bisogno“, ha dichiarato Enzo Tumminaro, Country Manager di Zebra Technologies. “Dimar Group ha scelto una soluzione che semplifica le attività degli operatori e contribuisce alla soddisfazione dei clienti. Il giusto investimento in automazione e la scelta di partner adeguati possono avere un impatto significativo sulle operazioni in prima linea“.

I mobile computer installati nei punti vendita Dimar Group

Nei supermercati, Dimar Group ha scelto i computer touch TC52 di Zebra, impiegati dagli addetti alla vendita per l’etichettatura elettronica. Inoltre, gli store manager utilizzano i dispositivi Zebra TC21 e TC22 per ricevere informazioni dai punti vendita, elaborare i dati con servizi web in tempo reale e rimanere in contatto con loro.

La robustezza e l’adattabilità dei kit di sviluppo software (SDK) di Zebra consentono a Dimar Group di personalizzare l’applicazione, mentre le integrazioni aggiuntive forniscono al gruppo maggiori funzionalità e un maggiore controllo sui terminali dei punti vendita. Inoltre, la nuova soluzione consente di semplificare e velocizzare le operazioni di registrazione, configurazione, gestione del parco dispositivi e aggiornamento del software.

“In precedenza, la fase di test poteva durare anche un mese, ma grazie a Zebra si è ridotta a una settimana. Questa nuova implementazione ci consente di gestire i dispositivi in modo automatizzato e standardizzato“, ha dichiarato Livio Bernocco. “Ogni punto vendita conta circa 10 terminali, il che, moltiplicato per 125 punti vendita, significa gestire migliaia di dispositivi. Per questo, tale gestione dei dispositivi è essenziale”.