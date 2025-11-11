Emmelibri inizia un nuovo capitolo di efficienza con Manhattan SCALE

Emmelibri – parte del Gruppo Messaggerie – la più grande piattaforma di libri in Italia, ha implementato Manhattan SCALE di Manhattan Associates per aumentare la produttività, migliorare la gestione delle scorte e ridurre i costi, presso il suo centro di distribuzione all’ingrosso di Carpiano, Milano.

Il centro logistico di Emmelibri a Carpiano conta oltre 100 dipendenti, gestisce circa 2.000 ordini al giorno e circa 60.000 copie di libri. L’ingente volume di libri trattati da Emmelibri rende indispensabile assicurare una gestione del magazzino meticolosa e puntuale, basata su dati puntuali, per poter garantire una consegna efficiente e veloce dei prodotti.

Per gestire queste operazioni in modo efficiente e preciso durante tutto l’anno, soprattutto nei periodi di picco, garantendo al contempo un’interfaccia utente intuitiva per i membri del team di magazzino, Emmelibri ha scelto Manhattan SCALE.

Pino Omodei, Application Development Director di Emmelibri, ha commentato: “Per noi la velocità è fondamentale. La nostra sfida è gestire questa complessità in modo efficiente, rifornendo i negozi in tempo reale e rispondendo prontamente alle richieste di nuovi prodotti dal catalogo. Dalla preparazione alla delivery, fino alla consegna al cliente, tutto deve essere impeccabile”.

“Manhattan SCALE si è completamente integrata con i nostri sistemi di supply chain utilizzando interfacce standard, e anche i sistemi fisici come pallettizatori e bilance sono stati integrati con una customizzazione minima. Ha semplificato le nostre operazioni di magazzino, eliminando i passaggi ridondanti e aprendo la strada a future migrazioni verso il cloud”, ha aggiunto Alessandra Borgonuovo, IT Logistics Manager di Emmelibri.

Manhattan SCALE ha permesso a Emmelibri di gestire gli ordini giornalieri con precisione e velocità. Grazie alla soluzione e al continuo supporto di Manhattan nel corso degli anni, Emmelibri ha migliorato la tempestività delle consegne ai clienti di circa il 25%, ottimizzando la gestione di un catalogo di oltre 250.000 titoli e 3 milioni di copie.

Roberto Vismara, Sales Director di Manhattan Associates Italia, ha concluso: “La collaborazione tra Emmelibri e Manhattan ha portato a significativi successi, come l’aumento della produttività oraria, una gestione più rapida e reattiva dei flussi di prodotto, la riduzione dei costi operativi e anche il miglioramento dell’employee engagement. Questi risultati riflettono l’efficacia di un percorso condiviso orientato a rendere più efficienti i processi e a favorire l’innovazione nel settore della distribuzione libraria”.