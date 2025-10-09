Manhattan Associates premia i vincitori degli ‘Spotlight Awards’ EMEA

Manhattan Associates ha annunciato i vincitori degli ‘Spotlight Awards’ EMEA di quest’anno, durante Exchange 2025, l’annuale evento europeo dedicato a clienti e partner, tenutosi ad Anversa. I riconoscimenti di questa edizione premiano le aziende che hanno saputo valorizzare al meglio le soluzioni di supply chain commerce di Manhattan Associates, distinguendosi per risultati di successo ottenuti tramite una collaborazione di altissimo livello.

“Le continue incertezze a livello globale rappresentano una sfida. Nonostante ciò, i principi fondamentali della nostra promessa aziendale restano invariati. Offriamo soluzioni leader di settore e collaboriamo con clienti e partner per risolvere insieme le sfide più complesse legate al commercio internazionale”, ha commentato Henri Seroux, Senior Vice President Europe di Manhattan Associates.

I vincitori degli ‘Spotlight Awards’ EMEA di Manhattan Associates

I vincitori sono stati:

Omnichannel Innovation: HUGO BOSS continua a ridefinire gli standard di velocità, coerenza e flessibilità su scala globale. L’evoluzione del suo ecosistema IT rappresenta un nuovo traguardo nella trasformazione dell’azienda in una delle principali piattaforme fashion premium tech-driven a livello internazionale. Grazie a Manhattan Active Omni, l’iconico brand tedesco è in grado di offrire esperienze omnicanale uniche e perfettamente integrate su tutti i canali e mercati.

Distribution Innovation: ASDA si è distinta per aver portato a termine una delle più ambiziose trasformazioni tecnologiche nel settore retail britannico. Dopo la separazione dalla casa madre, l’azienda ha gestito con rapidità la migrazione dei sistemi critici, garantendo la continuità delle operazioni di supply chain su tutto il territorio nazionale e ponendo solide basi per l’innovazione futura. Un fattore chiave di questo successo è stato l’implementazione accelerata di Manhattan Active Warehouse Management in 27 depositi, fissando nuovi parametri di riferimento per scala ed efficienza nel settore.

Outstanding Contribution to Sustainability: Cebeo, parte di Sonepar, ha posto la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale in 40 Paesi, guidata dalla missione “Powering progress for future generations”. Grazie a impegni concreti nell’ambito della Science Based Targets initiative e al supporto di Manhattan Associates, ha realizzato un warehouse del futuro certificato BREEAM-Excellent e introdotto contenitori in plastica riutilizzabili, compiendo un ulteriore passo verso un’economia più circolare.

Consulting Partner of the Year: Deloitte si è distinta quest’anno per la profondità e la diversità del suo contributo nella regione EMEA, collaborando con Manhattan Associates su numerosi progetti Tier-1 che hanno coinvolto sia la suite Manhattan Active Supply Chain sia Manhattan Active Omni, in molteplici Paesi europei.

Technology Partner of the Year: Google Cloud Platform, che costituisce la base tecnologica delle soluzioni Manhattan Active, ha rafforzato significativamente la partnership nel 2025. Le soluzioni Manhattan Associates sono ora disponibili su Google Cloud Marketplace e, in Europa, la collaborazione su diversi account strategici permette di offrire ai clienti un approccio ancora più integrato e collaborativo.

“Questa è la terza edizione in cui celebriamo contributi eccezionali in queste categorie. È sempre fonte di ispirazione vedere come i nostri clienti utilizzino le soluzioni di Manhattan Associates in modo creativo per affrontare sfide concrete, e come le partnership all’interno del nostro ecosistema continuino a crescere e prosperare”, ha concluso Henri Seroux.