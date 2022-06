Evonik si affida al tablet F110 di Getac per controllare un robot autonomo

Manutenzione ed ispezione delle aree critiche con l’impiego di un robot autonomo: lo sta facendo Evonik, un’azienda leader a livello mondiale nell’industria chimica di specialità, nel quadro di un progetto di innovazione svolto con altri tre partner presso uno dei suoi stabilimenti chimici. Evonik si affida al tablet Getac F110 certificato ATEX per controllare il robot ed istruirlo sui percorsi automatizzati delle ispezioni all’interno dell’impianto. L’azienda ha scelto F110-EX per la potenza delle sue prestazioni e la sua straordinaria affidabilità rispetto ad altre alternative rugged per il computing. Inoltre, la rapidità di risposta e l’alto grado di flessibilità di Getac nell’integrare questa soluzione sono stati fattori determinanti per la creazione di un ambiente di lavoro ottimale per il PoC (Proof of Concept). Il software del robot è stato fornito da Energy Robotics, mentre il robot stesso è stato fornito da Boston Dynamics.

Lo scopo del progetto è valutare la fattibilità di una soluzione per la manutenzione e l’ispezione automatizzata tramite robot nell’industria chimica. Il compito principale del robot è muoversi lungo percorsi prestabiliti per raccogliere importanti dati operativi. Dovrà inoltre condurre ispezioni di sicurezza automatizzate che non possono essere integrate in un concetto di manutenzione da remoto (o solo a costi molto elevati). Le aziende possono poi utilizzare i dati raccolti per migliorare gli intervalli fra ispezioni, aumentando al contempo l’affidabilità degli asset.

Il tablet di Getac svolge un ruolo fondamentale nel progetto fungendo da interfaccia principale fra il robot, il software di controllo e l’operatore. Per il controllo e il monitoraggio all’interno dello stabilimento, l’operatore può accedere al software tramite F110-EX, mentre un controller aggiuntivo viene usato per interventi rapidi durante l’operatività.

“Il robot riceve gli ordini attraverso il tablet Getac F110-EX, che può anche essere utilizzato per il controllo durante le relative missioni, come quella nel parco serbatoi”, spiega Thorsten Schimpf, esperto di processi di Evonik. “Il robot è dotato di sensori e di fotocamere a infrarossi e ottiche che gli consentono di spostarsi verso luoghi specifici all’interno dell’impianto e di scattare foto di display o di registrare dati, che possono poi essere trasmessi per la valutazione. Per una efficace operatività, sapevamo che avremmo avuto bisogno di un dispositivo portatile rugged con la potenza necessaria per visualizzare feed video del robot in tempo reale.F110-EX ci permette di farlo.”

I requisiti del tablet F110-EX sono elevati. Non solo deve essere estremamente robusto e certificato ATEX, ma lo schermo deve essere facile da leggere all’esterno, in un’ampia gamma di condizioni ambientali, fra cui la pioggia, e deve rimanere operativo a temperature sia calde che fredde.

Evonik richiedeva inoltre un sistema operativo Windows e la capacità di acquisire ed elaborare grandi quantitativi di dati in modo rapido ed efficace. Anche la connettività e le prestazioni giocano un ruolo chiave e consentono la rapida trasmissione e riproduzione dei video. Inoltre, occorreva una connessione LTE perché non è presente una rete WLAN nel parco serbatoi. Infine, occorreva il Bluetooth per collegare il controller al tablet. Con l’apposita cinghia di trasporto di Getac, F110 può essere trasportato comodamente davanti al corpo, in modo che l’utente abbia entrambe le mani libere per azionare contemporaneamente il controller.

“Evonik non solo ha riconosciuto Getac come una buona soluzione, ma Getac ha risposto immediatamente alla nostra richiesta, è stata in grado di aiutarci rapidamente e ha offerto la soluzione giusta per le nostre esigenze”, aggiunge Thorsten Schimpf. “F110-EX è estremamente affidabile e a prova di guasto, funziona perfettamente e soddisfa i nostri requisiti molto elevati in termini di prestazioni, funzionalità e connettività.” Schimpf sottolinea: “Siamo molto soddisfatti di F110-EX”.

“F110-EX di Getac si basa su tecnologie rugged all’avanguardia, che lo rendono perfetto per l’ambizioso progetto di Evonik”, afferma Eric Yeh, Managing Director di Getac Technology “Siamo molto lieti di poter contribuire al successo del progetto e ci auguriamo di lavorare a stretto contatto con Evonik su altre iniziative simili nel futuro.”