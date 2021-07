Groupe Dynamite, proprietario dei popolari marchi di moda, Dynamite e Garage, ha scelto Manhattan Active Point of Sale di Manhattan Associates per offrire una shopping experience più moderna e customer-centric. Il leader del mondo retail inizierà a implementare la soluzione Point of Sale (POS) di Manhattan in 10 pilot store quest’estate, con l’intenzione di espandersi alle restanti 300, e più, sedi retail nel corso dell’anno.

Groupe Dynamite crea, disegna, commercializza e distribuisce una collezione in costante evoluzione a più di 300 retail store negli Stati Uniti e in Canada. Il retailer utilizza le soluzioni Omni e Warehouse Management di Manhattan per gestire il flusso di prodotti attraverso questi negozi e il suo centro di distribuzione canadese, ma i suoi progressi verso un vero commercio omnichannel sono stati ostacolati da un sistema di punti vendita obsoleto.

“Volevamo aggiungere i più recenti metodi di adempimento, come le funzionalità Compra online e ritira in negozio, e Spedisci dal negozio, ma eravamo limitati da un POS legacy con un’architettura poco flessibile”, ha detto Marie-Soleil Tremblay, senior vice-president Sales, Operations & RPI di Groupe Dynamite “La soluzione POS di Manhattan darà ai nostri retail associates gli strumenti all’avanguardia di cui hanno bisogno per fornire una shopping experience moderna e personalizzata.”

“Groupe Dynamite sfrutta le solide funzionalità di Order Management, Store Fulfillment e Store Inventory Management di Manhattan Active Omni. Siamo molto lieti di poter aggiungere a questa potente suite di applicazioni una soluzione leader per i punti vendita, con le sue avanzate funzionalità di omni-cart e di clientelling”, ha continuato Tremblay.

“Groupe Dynamite sta costruendo il retail store del futuro e Manhattan è orgogliosa di fornire le basi tecnologiche per questa iniziativa”, ha detto Bob Howell, senior vice president, Americas, di Manhattan Associates. “Con i suoi microservizi e la sua architettura cloud-native, Manhattan Active Point of Sale darà a Groupe Dynamite la flessibilità necessaria per stare al passo con i comportamenti di acquisto dei clienti in costante cambiamento e fornire una grande flessibilità.”