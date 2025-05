Gruppo Comini installa le stampanti Fujifilm Apeos nelle sue sedi

La trasformazione digitale passa anche dalle stampanti. Fujifilm ha iniziato l’installazione graduale delle sue stampanti multifunzione avanzate Apeos presso il Gruppo Comini, azienda operante nel settore idrotermosanitario in Italia con 1.400 dipendenti distribuiti in 75 sedi. Questa prima installazione segna l’inizio di un rollout pianificato di oltre 100 dispositivi che sarà completato entro la fine del 2026, ed è progettata per migliorare significativamente i sistemi di gestione documentale del Gruppo Comini e facilitare un flusso di lavoro digitale più efficiente in tutta l’organizzazione.

Le esigenze del Gruppo Comini

Prima di collaborare con Fujifilm, Gruppo Comini ha dovuto affrontare sfide significative a causa di un’infrastruttura di stampa frammentata. Questo comportava l’utilizzo di più brand di stampanti e creava complessità nel supporto IT, compresa la gestione e la manutenzione dei driver. Un simile ambiente eterogeneo ostacolava anche la capacità dell’azienda di standardizzare i propri processi e ottimizzare i flussi di lavoro.

“Non avevamo una strategia per armonizzare tutti i nostri prodotti e i nostri brand in tutto il gruppo. Questo ha portato a diverse problematiche tecniche”, spiega Riccardo Ciola, Direttore IT del Gruppo Comini.

Le sfide dell’azienda si sono poi intensificate con l’introduzione di un nuovo sistema ERP nel gennaio 2025. L’elaborazione dei documenti guidata dall’intelligenza artificiale dell’ERP richiedeva scansioni di alta qualità con file di dimensioni ottimizzate, una richiesta che le stampanti precedenti faticavano a soddisfare.

“I nostri vecchi dispositivi producevano file di grandi dimensioni che rallentavano il sistema ERP, e l’inserimento manuale dei dati dai documenti cartacei costituiva un vero e proprio collo di bottiglia operativo”, aggiunge Riccardo Ciola.

Il prezioso contributo dei partner

Per essere all’altezza di queste sfide, Gruppo Comini ha scelto di collaborare con Fujifilm, grazie all’esperienza e al supporto del rivenditore autorizzato A&B Sistemi e del distributore Tyche, i quali hanno fornito una preziosa assistenza nel processo di selezione e implementazione.

“Avevamo bisogno e volevamo un prodotto di alto livello, non un prodotto entry-level. I nostri partner ci hanno suggerito Fujifilm e siamo soddisfatti della qualità e delle dimensioni dei file che stiamo producendo”, afferma Riccardo Ciola.

Luigi Brusadelli, Titolare di A&B Sistemi, aggiunge: “Il nostro ruolo è andato ben oltre l’implementazione dell’hardware. Abbiamo lavorato con il Gruppo Comini per verificare la loro infrastruttura esistente, identificare i colli di bottiglia operativi e personalizzare i dispositivi Apeos di Fujifilm al fine di allinearli alle esigenze di elaborazione dei dati del loro ERP”.

Il Sales Manager di Tyche, Filippo Noventa, aggiunge: “In qualità di distributore chiave, la forza di Tyche risiede nella capacità di comprendere le esigenze specifiche dei nostri clienti e di metterli in contatto con le soluzioni più efficaci. Nel caso del Gruppo Comini, abbiamo riconosciuto la necessità di una soluzione di stampa robusta e scalabile che potesse integrarsi perfettamente con il loro nuovo sistema ERP. La nostra collaborazione con A&B Sistemi e Fujifilm ha garantito un’implementazione senza problemi e una soluzione su misura per gli obiettivi di trasformazione digitale del Gruppo Comini”.

I vantaggi della tecnologia Fujifilm riscontrati dal Gruppo Comini

L’implementazione delle multifunzioni Apeos di Fujifilm sta già portando dei vantaggi tangibili. Il Gruppo Comini ha riscontrato una maggiore efficienza nei suoi flussi di lavoro di elaborazione dei documenti. La velocità dei dispositivi, combinata con le loro avanzate capacità di scansione, sta consentendo al personale di elaborare i documenti in modo più rapido e accurato – fino a 55 pagine al minuto rispetto alla velocità massima di 40 pagine al minuto dei dispositivi multifunzione che l’azienda utilizzava in precedenza. Questo aumento del 37,5% della velocità si traduce in un risparmio di tempo fino a quattro ore per utente, per sito, a settimana, nelle 75 sedi dell’azienda – pari a 300 ore di produttività guadagnate settimanalmente una volta completata l’implementazione.

“Siamo passati da un dipendente per sede che passava intere giornate a inserire dati riga per riga, a una sola persona che supervisiona un processo automatizzato. Questo riduce gli errori umani e permette al nostro team di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto”, conclude Riccardo Ciola.

La tecnologia Fujifilm fornisce a Gruppo Comini una soluzione robusta e scalabile per soddisfare le sue esigenze di gestione documentale. L’implementazione sottolinea l’impegno di Fujifilm nel fornire soluzioni di stampa avanzate che supportano le aziende per migliorare l’efficienza e guidare la trasformazione digitale, attraverso una solida rete di partner.

“In Fujifilm ci dedichiamo a fornire soluzioni che colmino il divario tra i sistemi legacy e i flussi di lavoro moderni. La tecnologia avanza rapidamente e le esigenze aziendali si evolvono con altrettanta velocità; per questo motivo, il nostro impegno è orientato a garantire che le soluzioni che offriamo non solo rispondano alle necessità attuali, ma anche anticipino quelle future. Il successo di Gruppo Comini è un esempio lampante di come le nostre multifunzioni Apeos possano fungere da veri catalizzatori per la trasformazione digitale. Adottando le nostre soluzioni, Gruppo Comini ha potuto integrare processi avanzati che hanno reso possibile ottimizzare e automatizzare operazioni chiave, migliorando significativamente la loro efficienza operativa”, ha dichiarato Nicolò Bargna, Product Marketing Manager di Fujifilm Italia.