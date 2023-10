Gulf of Suez Petroleum Company trova copertura capillare

La Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) ha implementato la rete fixed wireless broadband di Cambium Networks. Lo ha fatto per collegare le operazioni onshore e offshore per migliorare efficienza e sicurezza. Sostituendo il proprio sistema legacy con una rete progettata da Systel Telecom, Gulf of Suez Petroleum Company è in grado ora di ottenere una maggiore capacità. Ma anche una migliore stabilità della rete, con un sistema di comunicazione unificato più facile da installare, utilizzare e gestire.

Le aziende del settore energetico dipendono sempre più dalla connettività ad alta velocità per gestire operazioni efficienti. La soluzione di Gulf of Suez Petroleum Company collega tre aree di lavorazione remote, nove piattaforme di produzione e impianti di perforazione offshore. Ma anche ben 80 piattaforme di produzione remote senza equipaggio. La rete supporta servizi dati, connettività SCADA, stazioni meteorologiche, sistemi di tracciamento delle navi, conferenze vocali e video e videosorveglianza CCTV.

“La soluzione wireless di Cambium Networks è sicura, potente e in grado di soddisfare le nuove esigenze di videosorveglianza delle piattaforme offshore. E lo fa insieme a un’efficiente videoconferenza“, ha dichiarato Abu elftouh Shahin, Telecom Team Leader di GUPCO. “Tutti i collegamenti wireless e cablati sono stati sostituiti con una soluzione wireless di Cambium Networks economica e affidabile. La nuova rete è stata installata nei tempi previsti, raggiungendo tutti gli obiettivi del progetto“.

La soluzione di Gulf of Suez Petroleum Company utilizza queste tecnologie Cambium Networks:

– Fixed Wireless Point-to-Point (PTP) – Moduli backhaul ad alta capacità PTP 670 certificati ATEX/HAZLOC.

– Broadband fixed wireless Point-to-Multipoint – Punti di accesso e moduli subscriber PMP 450i certificati ATEX/HAZLOC.

– Gestione cloud attraverso cnMaestro per il provisioning zero-touch, la gestione degli elementi della rete, il monitoraggio e il controllo.

“I produttori di petrolio hanno bisogno di una connettività affidabile per collegare le strutture remote e offshore“, ha dichiarato Atef Maghraby, direttore marketing e vendite di Systel Telecom. “Gulf of Suez Petroleum Company dispone ora di videosorveglianza, videoconferenze e comunicazioni sicure in un’area di 150 chilometri, per mantenere le operazioni sicure ed efficienti“.

“ONE Network di Cambium consente al settore petrolifero e del gas di collegare uffici, campi e sedi remote per operare in modo sicuro ed efficiente“, ha dichiarato Yasir Naeem, Region Sales Manager di Cambium Networks. “Gli operatori di rete possono utilizzare le nostre soluzioni di connettività sicure e convergenti che includono fibra, accesso fixed wireless (FWA), microonde e onde millimetriche con licenza, IoT narrowband e tecnologie di commutazione Ethernet, il tutto gestito centralmente nel cloud.”