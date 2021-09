Il Gruppo Sogegross sceglie Zebra Technologies

Zebra Technologies, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che consentono alle imprese di ottenere un vantaggio in termini di prestazioni, rende noto che il Gruppo Sogegross, distributore e rivenditore di prodotti alimentari, ha scelto Zebra VisibilityIQ Foresight per gestire a livello centrale i mobile computer Zebra TC56, TC57 e MC3300 Android™ utilizzati presso i propri punti vendita e centri di distribuzione. Il Gruppo si è rivolto a MIPS Informatica, partner commerciale autorizzato Zebra PartnerConnect, che lo ha supportato nella fase iniziale di roll-out delle prime licenze con l’obiettivo di arrivare a gestire circa 2.000 dispositivi entro la fine del prossimo anno.

Con sede a Genova, il Gruppo Sogegross è tra le principali realtà italiane che operano nel settore della moderna distribuzione alimentare, con oltre 2.700 dipendenti, 9 centri di distribuzione specializzati e 260 punti vendita in tutto il Centro e Nord Italia, tra cui negozi cash & carry, punti vendita al dettaglio e online. Da molti anni, il Gruppo Sogegross utilizza dispositivi mobile, scanner e stampanti Zebra, intervenendo manualmente su ciascun dispositivo a livello locale in ogni punto vendita o centro di distribuzione. Così facendo si potevano verificare inefficienze a livello di inventario, si effettuavano riparazioni non necessarie e, in alcuni casi, si verificavano persino smarrimenti.

La continua necessità del Gruppo Sogegross di disporre di dati in tempo reale sull’utilizzo e lo stato di salute del proprio parco installato, ha spinto l’azienda a cercare un modo semplice per gestire e analizzare, in una logica centralizzata, i propri dispositivi e, così, massimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI). La scelta è ricaduta, da subito, sulla soluzione VisibilityIQ Foresight supportata dalla piattaforma Zebra Savanna perché, tra le diverse funzionalità, permette di definire correttamente le quantità di dispositivi necessari e ottimizzarne la disponibilità, oltre che di prevedere esigenze future per rendere l’operatività sempre più fluida.

“VisibilityIQ Foresight è molto più di un semplice strumento di gestione di dispositivi,” ha dichiarato Marco Staiti, Direzione Sistemi Informativi, Sogegross Group. “Siamo ora in grado di acquisire e aggregare tutti i dati – sia quelli in tempo reale che quelli storici – relativo allo stato di salute e al livello di utilizzo dei nostri dispositivi Zebra attraverso un’unica dashboard codificata a colori e disponibile in cloud che traduce i dati in informazioni utili e previsioni accurate su cui basare le successive azioni. Nello specifico, possiamo monitorare le condizioni della batteria, identificare eventuali problemi di connettività o di memoria in anticipo prima che abbiano impatto sull’operatività.”

La dashboard VisibilityIQ Foresight offre una visione d’insieme basata su un sistema di analisi che permette di esaminare, correggere e predisporre una gestione efficace dei dispositivi mobili. Questo aiuta il processo decisionale massimizzando l’utilizzo dei dispositivi e mantenendo continuità nel business aziendale, con notevoli risparmi in termini di tempo e costi. Con l’automatizzazione della gestione dei dispositivi, Sogegross Group ha già registrato una riduzione del 50% del tempo di service desk e del 40% del tempo speso dal personale IT su criticità o su problemi urgenti.

“Implementando VisibilityIQ Foresight, Sogegross Group dispone ora di un ampio database di informazioni utili e ha una visione centralizzata dei dati provenienti dai dispositivi in uso, che consente loro di migliorare e ottimizzare i processi all’interno dei negozi e dei centri di distribuzione,” ha dichiarato Matteo Boldrin, Senior Sales Engineer, Southern Europe, Zebra Technologies. “Questa soluzione offre al Gruppo Sogegross una business intelligence funzionale che permette di agire in tempo reale migliorando l’efficienza operativa dell’azienda nella sua totalità.”