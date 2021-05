SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha annunciato la nomina di Daniel Donovan a Vice President Sales in America.

Donovan vanta oltre vent’anni di esperienza nel guidare le vendite di soluzioni IT e di sicurezza, avendo ricoperto di recente l’incarico di Vice President e General Manager di OneNA VMware Sales in Dell Technologies. In Dell, Donovan è stato anche responsabile della Divisione Software del Nord America e ha coordinato il consolidamento dei segmenti di mercato, tra cui Enterprise, Retail, International, SMB, Enti statali locali e centrali. In particolare, Donovan ha sviluppato volumi di business estremamente redditizi mentre supervisionava centinaia di venditori, definendo le attività commerciali interne ed esterne, implementando la corretta strategia di go-to-market.

“Riuscire a indirizzare il mercato americano sarà sempre una nostra priorità mentre continueremo ad accelerare la spinta sul mercato internazionale”, ha evidenziato Mark Parrinello, SVP Worldwide Sales di SentinelOne. “L’esperienza di Daniel nello sviluppo e nell’attuazione di una perfetta strategia commerciale che garantisca la crescita e la redditività su molteplici unità di business, fornirà un valore enorme a SentinelOne”.

In SentinelOne, Donovan guiderà tutte le divisioni commerciali in America, partendo da quelle delle grandi imprese, le amministrazioni, gli enti statali/locali e il settore del retail adottando un approccio incentrato sul cliente per sostenere la diffusione della piattaforma Xdr di Sentinelone alimentata dall’AI. La tecnologia di SentinelOne si evolve continuamente per proteggere proattivamente dalle minacce, come il recente attacco ransomware DarkSide che ha bloccato le attività dell’oleodotto Colonial Pipeline.

“L’impatto devastante dei continui attacchi di alto profilo indirizzati al settore pubblico e privato evidenzia la necessità di utilizzare una tecnologia più efficace per proteggere le organizzazioni dalle minacce più sofisticate”, ha sottolineato Donovan. “È per me stimolante entrare a far parte di un’azienda che si è chiaramente affermata come leader di mercato nella fornitura di una piattaforma di protezione automatizzata, offrendo anche il rilevamento e la pronta risposta. Sono certo di poter contribuire alla continua crescita e al successo a lungo termine di SentinelOne”.