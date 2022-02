Il LED di MAXHUB alle Olimpiadi invernali di Pechino

Con l’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, il marchio cinese MAXHUB, specialista mondiale nelle tecnologie di collaborazione e comunicazione, ha annunciato che le soluzioni MAXHUB LED saranno utilizzate per supportare le trasmissioni e l’interazione con i contenuti durante Giochi del prossimo mese.

Principale evento di sport della neve a livello mondiale, le Olimpiadi invernali hanno requisiti rigorosi per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, la forza economica, le dimensioni nonché il background culturale delle città ospitanti. E non è la prima volta che Pechino ospita le Olimpiadi, nel 2008 ha infatti già accolto i Giochi estivi. La scelta di Pechino come città ospitante rappresenta una conferma della crescente forza della Cina nella comunità economica, nonché un riconoscimento allo sforzo collettivo del Governo cinese, delle imprese e del popolo: il prossimo febbraio gli occhi del mondo saranno tutti puntati sulla Capitale.

MAXHUB alle Olimpiadi

MAXHUB sosterrà i Giochi con le sue soluzioni LED all-in-one, caratterizzate da un pixel pitch molto contenuto capace di offrire una alta qualità dell’immagine, e permetterà così agli spettatori di vedere ogni elemento dei Giochi con una splendida chiarezza visiva.

Le soluzioni LED di MAXHUB saranno collocate anche presso il Winter Sports Management Center, sede del General Administration of Sports Committee della Cina. I display saranno utilizzati per condividere i materiali delle conferenze durante gli eventi ,e per visualizzarli chiaramente su un grande supporto ad alta definizione durante le riunioni logistiche del Comitato. Grazie all’ampia area di visualizzazione, le riunioni saranno più efficienti e tutti i contenuti potranno essere visti chiaramente, e facilmente compresi.

Darren Lin, direttore generale di MAXHUB ha commentato: “Ospitare i Giochi Olimpici Invernali è un incredibile onore per Pechino e per il Popolo Cinese, noi di MAXHUB siamo entusiasti che le nostre soluzioni facciano parte dei Giochi”.