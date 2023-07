In Colombia 7.000 scuole rurali connesse

Si chiama “Centros Digitales” il più ambizioso progetto di connettività rurale realizzato in Colombia, che fornisce connettività Wi-Fi gratuita e ad alte prestazioni a 7.468 scuole rurali difficili da raggiungere in tutto il Paese. Lo hanno messo a punto Cambium Networks insieme al più grande provider di telecomunicazioni mobili presente in Colombia.

Oltre a collegare le scuole, gli abitanti di queste aree possono ora trovare a pochi passi da casa un punto per connettere i propri dispositivi ed essere informati, accedere a servizi online, sfruttare il commercio elettronico e condividere informazioni di ricerca. Il tutto per dare impulso alle economie locali, attualmente basate sull’agricoltura e sull’allevamento.

Nuova linfa alle attività in Colombia

Centros Digitales è stato annunciato nel 2021 dal Ministero colombiano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (MinTIC) per portare internet a banda larga gratuito a scuole, università e comunità. Il progetto fornisce connettività alle regioni di Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima e Vaupés.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare a un progetto ad alto impatto sociale insieme al più grande fornitore di telecomunicazioni mobili presente in Colombia“, spiega Duglas Lopez, responsabile tecnico regionale per la regione andina di Cambium Networks. “Fornire connettività alle comunità più remote le ha messe in condizione di superare alcune delle sfide che si trovavano ad affrontare per accedere alle informazioni e ai servizi. La soluzione comprende la banda larga fixed wireless e l’accesso Wi-Fi del portafoglio ONE Network di Cambium. È gratificante vedere come gli abitanti di queste comunità in Colombia possono ora beneficiare dell’accesso a tutte le opportunità offerte dal mondo digitale“.

La soluzione WAN (Wide Area Network) e WLAN (Wireless Local Area Network) comprende Wi-Fi ad alte prestazioni e banda larga fixed wireless ad alta capacità, tutti convergenti per essere facilmente forniti e gestiti nel cloud.

L’infrastruttura installata comprende:

– Access point Wi-Fi E510 per esterni

– Access point Wi-Fi E410 per interni

– Banda larga fixed wireless point-to-point (PTP) per esterni

– Banda larga fixed wireless point-to-multipoint (PtMP)

– Sistema di gestione in cloud cnMaestro

Il progetto realizzato in Colombia è completamente implementato e attualmente in fase di funzionamento e manutenzione. Per misurarne il successo, MinTIC sta raccogliendo statistiche e metriche di performance sull’uso e la qualità delle reti, in modo da poter apportare miglioramenti agili e in tempo reale insieme all’operatore di telecomunicazioni.