Industrie Emiliana Parati sceglie Epson

Industrie Emiliana Parati ha scelto la tecnologia di stampa Epson per realizzare carta da parati e pannelli decorativi, oltre alle creazioni richieste da importanti brand di moda. Attiva nel settore dell’interior decoration, la società con sede a Casalmaggiore (in provincia di Cremona), da oltre 40 anni è simbolo del Made in Italy nel mondo.

“La collaborazione con Epson – afferma Claudio Adorni, direttore di Emiliana Parati – ci ha consentito di creare wallpaper di grandi formati per pareti e abitazioni, un tipo di stampa digitale mai realizzata in passato”.

Classiche o moderne, floreali o impreziosite da cristalli, le creazioni di Emiliana Parati nascono dunque non solo da un mix di fantasia e tradizione italiana, ma anche da un elevato livello di innovazione permesso dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, il modello di largo formato utilizzato dall’azienda è Epson SureColor SC-R5000 che assicura stampe accurate su un’ampia gamma di substrati, costi e consumi ridotti, attenzione all’ambiente. Quest’ultimo aspetto trova un punto in comune con l’operato dell’impresa cremonese, che quotidianamente si impegna a rispettare i criteri di tutela ambientale, offrendo al consumatore finale un articolo certificato e garantito grazie a controlli capillari su ogni materia prima utilizzata.

“SureColor SC-R5000 – spiega Claudio Adorni – è adatta alle nostre esigenze perché produce risultati di alta qualità e allo stesso tempo consente di stampare sia su carta da parati sia su pannelli decorativi, il tutto con costi ridotti ed elevata affidabilità. Inoltre, l’attenzione verso l’ambiente è un altro aspetto che abbiamo valutato positivamente: l’uso degli inchiostri in resina di SC-R5000 si sposa con il nostro impegno nel fornire prodotti sicuri in termini di salubrità”.

In Emiliana Parati, la stampante Epson di largo formato permette anche la realizzazione di pannelli luxury, stampati su lamine oro e argento o su viscosa. Debora Benvenuti, designer di Emiliana Parati spiega: “Questa tipologia di prodotto nasce da studi e da ricerche interne che ci hanno permesso di dare vita a creazioni che non fossero ancora presenti sul mercato, oltre a consentirci di assecondare le richieste dei nostri brand clienti”.

Dotata di inchiostri a 6 colori UltraChrome RS composti da resine a base d’acqua, privi di odori e adatti all’uso in qualsiasi ambiente, SureColor SC-R5000 consente di impiegare in tutta sicurezza le collezioni negli ambienti interni. I colori sono precisi e ripetibili dalla prima all’ultima stampa grazie anche alla testina piezoelettrica PrecisionCore MicroTFP, mentre il pratico sistema esterno di caricamento delle sacche di inchiostri riduce i tempi di inattività e i costi di stampa.